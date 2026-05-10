Alberto Lozano desvela las claves de Eduardo en Sueños de libertad: un personaje que confunde amistad con amor por Begoña

La llegada de Eduardo a la colonia ha introducido un nuevo matiz de tensión en la vida de Begoña. En una entrevista exclusiva, Alberto Lozano ha profundizado en las motivaciones de su personaje, señalando que la línea que separa el apoyo incondicional de la obsesión romántica es extremadamente delgada para él. Según el intérprete, Eduardo encuentra en Begoña una luz que lo cautiva, lo que le lleva a malinterpretar gestos de amabilidad y a desarrollar un afecto que podría traer graves consecuencias para ambos.

El desarrollo de Sueños de libertad explora este conflicto emocional donde la lealtad se mezcla con el deseo. Lozano destaca que Eduardo no es consciente del todo del terreno que pisa, lo que lo convierte en un personaje imprevisible y lleno de matices. Esta confusión de sentimientos no solo pondrá a prueba la integridad de Begoña, sino que también amenaza con romper la frágil estabilidad de los círculos sociales en los que se mueven, dejando la puerta abierta a nuevos y oscuros enfrentamientos en los próximos capítulos.