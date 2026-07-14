Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel acorrala a Tasio tras descubrir su aventura con Paula

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

¡Begoña estará desesperada! La enfermera seguirá sin dar crédito a que Juanito rechace su pecho e inclusó...¡acusará a Beatriz de darle leche de fórmula!

La niñera, temerosa de que la descubran, se verá obligada a dejar de darle el biberón al pequeño De la Reina. ¿Descubrirá Begoña la verdad o volverá Beatriz a salirse con la suya?

Mientras tanto, Fina seguirá dando vuelta a la jugosa oferta laboral de Hugo Brossard. La fotografa estará dispuesta a aceptar este trabajo, pero antes querrá asegurarse de que la francesa está dispuesta a trabajar las tres juntas. ¿Se mostrará Cloe dispuesta a trabajar junto a Marta y Fina?

En otro orden de cosas, ¡Roque por fin llegará a la colonia! El hijo de Eduardo se reunirá con Damián para hacer negocios como heredero de la empresa del difunto Federico.

Mientras tanto, Eduardo seguirá debatiéndose si presentarse ante el joven y Manuela no dudará en animarle a ello. ¿Será capaz el chófer de acercarse a su verdadero hijo? ¿Confesará a Roque la verdad?

Por otro lado, los primeros días de Paula como dependienta de la perfumera no serán los más brillantes. La joven tendrá un percance con una clienta, lo que desatará la furia de Claudia, ¡que no dudará en reprochárselo y quejarse ante Marta!

Y por si fuera poco, ¡Gabriel descubrirá la aventura entre Tasio y Paula! Ante esta información, el director de la perfumería no dudará en confrontar a su primo y amenazarle para que cumpla con el favor que le debe. ¿Aceptará Tasio esta exigencia que puede poner contra las cuerdad el legado de Damián?

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