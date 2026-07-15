Nieves le hace a Pablo una sorprendente propuesta: “Tú y yo podríamos adoptar al bebé de Marisol”

El matrimonio Salazar vuelve a tener problemas. Marisol está embarazada de Pablo y, aunque ella le ha propuesto al padre de Mabel y Miguel huir juntos para formar una familia los tres, él se ha negado.

Quiere seguir al lado de su familia, aunque tampoco quiere renunciar a ese futuro hijo que está a punto de nacer.

Nieves le pide a Pablo verse fuera de casa para hablar de este tema y le propone una posible solución a este tema. Después de reflexionarlo mucho, la enfermera ha llegado a la conclusión de que lo mejor para el niño es que cuando Marisol de a luz, los Salazar adopten al bebé.

¡Pablo se queda en shock! El empresario le dice a Nueves si está dipuesta a criar el hijo de la mujer con el que tuvo una aventura, pero Nieves está dispuesta. "Por ti , sí", le dice ella.

Eso sí, nadie podría saber que ese niño es el hijo de Marisol. A todo el mundo les dirían que a ese bebé le adoptaron en un orfanato.

Así, Marisol no se verá abandonada por el mundo, Pablo podrá ver crecer a su hijo y Nieves conservará a su familia. ¿Marisol aceptará propuesta?, ¿Renunciará a su hijo?

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