Mabel, en shock tras la inesperada confesión de Salva: “Pasé diez años en prisión”

La relación de Mabel y Salva parecía más consolidada que nunca desde que se dieron una segunda oportunidad. Sin embargo, todo ha cambiado cuando el cantinero le ha revelado su secreto más oscuro.

La llegada de la Guardia Civil, quien acusa a Álvaro de participar junto a Gorito en el robo de los camiones, ha inquietado al cantinero que ha terminado por confesarle a su novia la verdad sobre su pasado y la razón por la que conoce a Gorito.

Salva no se ha andado con rodeos y le ha desvelado que fue su compañero en la cárcel: “Si nunca te hablo de mi pasado es porque me pasé diez años en prisión”.

Esta inesperada noticia ha dejado en shock a la joven que ha dejado a su novio con la palabra en la boca y se ha marchado apresurada de la cantina. ¿Será este el fin de su relación? ¿Por qué estuvo Salva en prisión?

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