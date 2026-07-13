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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe sorprende a Fina con una inesperada propuesta

La fotógrafa se queda sin palabras y duda si aceptar o no la oferta de la francesa.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe sorprende a Fina con una inesperada propuesta

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Begoña seguirá muy preocupada por Juanito. El pequeño seguirá sin querer su leche..¿descubrirá la enfermera que Beatriz es la culpable de todo?

Mabel contará a su madre que ha decidido esperar a casarse con Salva para dar un paso más en su relación.

Por otro lado, Manuela animará a Eduardo para que conozca a Roque, aunque Federico le haya pedido que jamás le cuente que él es su verdadero padre. ¿Qué hará el chófer?

Gabriel comenzará a cobrarse su favor a Tasio: deberá realizar un informe para reformular los perfumes más clásicos de los De la Reina y así abaratar costes y renovarlos con el mismo aroma pero una fórmula más barata.

Marisol se presentará en casa de Nieves muy asustada: tiene calambres en el vientre y no sabe a quién recurrir: su familia la ha dejado sola y no puede acudir a un hospital. ¿Estará en riesgo su embarazo?

Y Cloe le propondrá a Fina...¡trabajar para Brossard en un nuevo departamento! ¿Qué decisión tomará la fotógrafa?, ¿aceptará trabajar con Marta y Cloe?

Descubre las respuestas adelantándote a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer.

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La sobrina de Manuela recibe a la joven con frialdad dejándole claro que no es bien recibida.

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La familia Sanli se desmorona: Abidin se planta ante Kazim y Esme culpa a Suna de la muerte de su hijo

Doble enfrentamiento en el hospital: Kazim ha ido a por Abidin mientras que Esme y Suna han tenido la conversación más dolorosa que podrían tener una madre y su hija.

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