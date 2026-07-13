Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe sorprende a Fina con una inesperada propuesta
La fotógrafa se queda sin palabras y duda si aceptar o no la oferta de la francesa.
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad...
Begoña seguirá muy preocupada por Juanito. El pequeño seguirá sin querer su leche..¿descubrirá la enfermera que Beatriz es la culpable de todo?
Mabel contará a su madre que ha decidido esperar a casarse con Salva para dar un paso más en su relación.
Por otro lado, Manuela animará a Eduardo para que conozca a Roque, aunque Federico le haya pedido que jamás le cuente que él es su verdadero padre. ¿Qué hará el chófer?
Gabriel comenzará a cobrarse su favor a Tasio: deberá realizar un informe para reformular los perfumes más clásicos de los De la Reina y así abaratar costes y renovarlos con el mismo aroma pero una fórmula más barata.
Marisol se presentará en casa de Nieves muy asustada: tiene calambres en el vientre y no sabe a quién recurrir: su familia la ha dejado sola y no puede acudir a un hospital. ¿Estará en riesgo su embarazo?
Y Cloe le propondrá a Fina...¡trabajar para Brossard en un nuevo departamento! ¿Qué decisión tomará la fotógrafa?, ¿aceptará trabajar con Marta y Cloe?
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