Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe sorprende a Fina con una inesperada propuesta

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Begoña seguirá muy preocupada por Juanito. El pequeño seguirá sin querer su leche..¿descubrirá la enfermera que Beatriz es la culpable de todo?

Mabel contará a su madre que ha decidido esperar a casarse con Salva para dar un paso más en su relación.

Por otro lado, Manuela animará a Eduardo para que conozca a Roque, aunque Federico le haya pedido que jamás le cuente que él es su verdadero padre. ¿Qué hará el chófer?

Gabriel comenzará a cobrarse su favor a Tasio: deberá realizar un informe para reformular los perfumes más clásicos de los De la Reina y así abaratar costes y renovarlos con el mismo aroma pero una fórmula más barata.

Marisol se presentará en casa de Nieves muy asustada: tiene calambres en el vientre y no sabe a quién recurrir: su familia la ha dejado sola y no puede acudir a un hospital. ¿Estará en riesgo su embarazo?

Y Cloe le propondrá a Fina...¡trabajar para Brossard en un nuevo departamento! ¿Qué decisión tomará la fotógrafa?, ¿aceptará trabajar con Marta y Cloe?

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