Un gran proyecto
El rodaje de Sira en datos: Lugares emblemáticos, actores internacionales y un equipo de más de 400 personas
La continuación de El tiempo entre costuras se ha prolongado en un rodaje de más de siete meses y ha contado con cerca de 80 actores formando parte del elenco.
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La serie protagonizada por Adriana Ugarte ha sido rodada en más de 60 localizaciones con escenarios reales entre el País Vasco, Marruecos y Madrid.
Lugares emblemáticos como el Palacio del Pardo de Madrid o el Palacio de Munoa en Barakaldo.
Un rodaje que ha contado con actores internacionales que nos harán disfrutar en las tramas, nombres como Jeremmy Neumark Jones o Dario Grandinetti formarán parte del reparto de Sira.
Además, contará con el regreso de Carlos Santos, Elvira Mínguez, Peter Vives o Carlos Olaya que nos harán emocionarnos junto a Sira Quiroga.
Un proyecto de gran magnitud en el que han trabajado más de 400 personas formando parte del equipo de rodaje y con más de 3.500 extras. ¿Estás preparado para el regreso de Sira Quiroga?
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