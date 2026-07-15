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Un gran proyecto

El rodaje de Sira en datos: Lugares emblemáticos, actores internacionales y un equipo de más de 400 personas

La continuación de El tiempo entre costuras se ha prolongado en un rodaje de más de siete meses y ha contado con cerca de 80 actores formando parte del elenco.

Rodaje de Sira

El rodaje de Sira en datos: Lugares emblemáticos, actores internacionales y un equipo de más de 400 personas

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La serie protagonizada por Adriana Ugarte ha sido rodada en más de 60 localizaciones con escenarios reales entre el País Vasco, Marruecos y Madrid.

¿Recuerdas cómo fue el final de los protagonistas de El tiempo entre costuras?

¿Recuerdas cómo fue el final de los protagonistas de El tiempo entre costuras?

Lugares emblemáticos como el Palacio del Pardo de Madrid o el Palacio de Munoa en Barakaldo.

Un rodaje que ha contado con actores internacionales que nos harán disfrutar en las tramas, nombres como Jeremmy Neumark Jones o Dario Grandinetti formarán parte del reparto de Sira.

Además, contará con el regreso de Carlos Santos, Elvira Mínguez, Peter Vives o Carlos Olaya que nos harán emocionarnos junto a Sira Quiroga.

Un proyecto de gran magnitud en el que han trabajado más de 400 personas formando parte del equipo de rodaje y con más de 3.500 extras. ¿Estás preparado para el regreso de Sira Quiroga?

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Antena 3 » Series » Sira

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Series

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Rodaje de Sira

El rodaje de Sira en datos: Lugares emblemáticos, actores internacionales y un equipo de más de 400 personas

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