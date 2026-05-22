“¿Está doña Bianca?”: Fina hace una misteriosa llamada a Argentina, pero no obtiene la respuesta esperada

Fina ya se ha instalado en la casa grande con Marta y su familia. No podía seguir ni un segundo más en la casa de los montes ya que ese lugar le recordaba a Santiago.

Marta le propuso instalarse en la casa grande y, aunque Fina tenía dudas, acabó aceptando. ¡La De la Reina no puede estar más feliz!

Juntas comparten secretos, confidencias y viven su amor después de tanto tiempo separadas.

Después, Fina se queda a solas, y en su cuarto hace una misteriosa llamada a Argentina. Pregunta por doña Bianca, pero no consigue localizarla por lo que no puede hablar con ella y se muestra preocupada. ¿Qué esconde?, ¿Quién es esa misteriosa mujer?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas