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Capítulo 566

“¿Está doña Bianca?”: Fina hace una misteriosa llamada a Argentina, pero no obtiene la respuesta esperada

La fotógrafa llama a una mujer desde la casa grande, aunque no consigue localizarla.

“¿Está doña Bianca?”: Fina hace una misteriosa llamada a Argentina, pero no obtiene la respuesta esperada

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Fina ya se ha instalado en la casa grande con Marta y su familia. No podía seguir ni un segundo más en la casa de los montes ya que ese lugar le recordaba a Santiago.

Marta le propuso instalarse en la casa grande y, aunque Fina tenía dudas, acabó aceptando. ¡La De la Reina no puede estar más feliz!

Juntas comparten secretos, confidencias y viven su amor después de tanto tiempo separadas.

Después, Fina se queda a solas, y en su cuarto hace una misteriosa llamada a Argentina. Pregunta por doña Bianca, pero no consigue localizarla por lo que no puede hablar con ella y se muestra preocupada. ¿Qué esconde?, ¿Quién es esa misteriosa mujer?

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