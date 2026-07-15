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Capítulo 604

“Me debes una”: Gabriel amenaza a Tasio con despedir a Paula, si no le ayuda en su venganza contra los De la Reina

El empresario pone contra las cuerdas a su primo.

“Me debes una”: Gabriel amenaza a Tasio con despedir a Paula, si no le ayuda en su venganza contra los De la Reina

“Me debes una”: Gabriel amenaza a Tasio con despedir a Paula, si no le ayuda en su venganza contra los De la Reina

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Gabriel ya sabe que Tasio tuvo algo con Paula y no ha dudado en utilizarlo para conseguir que el joven le ayude en su idea de abaratar los perfumes clásicos de Perfumerías De la Reina disminuyendo la calidad de los mismos.

Aunque en un principio Tasio se negó, Gabriel le ha puesto contra las cuerdas. Le ha dicho que sabe lo de Paula y que, si no le ayuda en su pan en contra de su familia, podría despedirla.

Gabriel quiere cobrarse el favor que Tasio le pidió que fue que contratase a Paula y no va a parar hasta conseguirlo. “Me debes una”, le dice.

Tasio, se queda en shock y después acaba aceptando…sabe que está en sus manos. Aunque le dice que si lo hace ya estarían en paz y le pide que su familia no sepa que le ha ayudado en esta venganza. ¿Qué pasará ahora?

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