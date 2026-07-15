Capítulo 604 de Sueños de libertad; 15 de julio; Begoña desconfía de Beatriz y de sus intenciones con Juanito

En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

Gabriel ha iniciado una búsqueda para averiguar todo lo posible sobre la relación de Paula y Tasio. Cuanto más sepa sobre su primo y sus puntos débiles, más podrá aprovecharse de él.

Por otro lado, Fina ha decidido aceptar el trabajo en el departamento de publicidad… ¡será parte del equipo junto a Cloe y Marta! ¿Funcionará la idea de trabajar las tres juntas?

Después de la visita al dispensario con Juanito, Begoña ha recordado que Beatriz mencionó la idea de darle leche materna al niño. La inocencia de Begoña le ha hecho creerse las palabras de la niñera, negando que le haya dado otro tipo de leche a Juanito.

Mientras, Miguel ha estado buscando el siguiente paso que dar con Claudia. El doctor, con ayuda de Mabel, ha decidido regalarle una joya a la dependienta, para demostrar sus intenciones con ella.

¡Por fin hemos conocido a Roque! El hijo de Eduardo se ha presentado en la casa de los De la Reina para hablar con Damián de sus vínculos laborales. El chofer ha aprovechado el momento para acercarse a su hijo y verlo por primera vez.

Finalmente, Gabriel ha conseguido poner a Tasio sobre las cuerdas y amenazarlo con la información que ha conseguido. ¿Conseguirá que su primo haga lo que le pide?

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