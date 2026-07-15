Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 604

Capítulo 604 de Sueños de libertad; 15 de julio; Begoña desconfía de Beatriz y de sus intenciones con Juanito

La mujer de Gabriel empieza a sospechar que la niñera es quien puede estar detrás de que su hijo esté rechazando la leche materna.

Capítulo 604 de Sueños de libertad; 15 de julio; Begoña desconfía de Beatriz y de sus intenciones con Juanito

Capítulo 604 de Sueños de libertad; 15 de julio; Begoña desconfía de Beatriz y de sus intenciones con Juanito

Publicidad

Ángela Rolo
Publicado:

En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

Gabriel ha iniciado una búsqueda para averiguar todo lo posible sobre la relación de Paula y Tasio. Cuanto más sepa sobre su primo y sus puntos débiles, más podrá aprovecharse de él.

Por otro lado, Fina ha decidido aceptar el trabajo en el departamento de publicidad… ¡será parte del equipo junto a Cloe y Marta! ¿Funcionará la idea de trabajar las tres juntas?

Después de la visita al dispensario con Juanito, Begoña ha recordado que Beatriz mencionó la idea de darle leche materna al niño. La inocencia de Begoña le ha hecho creerse las palabras de la niñera, negando que le haya dado otro tipo de leche a Juanito.

Mientras, Miguel ha estado buscando el siguiente paso que dar con Claudia. El doctor, con ayuda de Mabel, ha decidido regalarle una joya a la dependienta, para demostrar sus intenciones con ella.

¡Por fin hemos conocido a Roque! El hijo de Eduardo se ha presentado en la casa de los De la Reina para hablar con Damián de sus vínculos laborales. El chofer ha aprovechado el momento para acercarse a su hijo y verlo por primera vez.

Finalmente, Gabriel ha conseguido poner a Tasio sobre las cuerdas y amenazarlo con la información que ha conseguido. ¿Conseguirá que su primo haga lo que le pide?

¡No te pierdas los mejores momentos de Sueños de libertad en la web de Antena 3 y adelántate a su emisión con atresplayer!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad » Capítulos

Publicidad

Series

Capítulo 604 de Sueños de libertad; 15 de julio; Begoña desconfía de Beatriz y de sus intenciones con Juanito

Capítulo 604 de Sueños de libertad; 15 de julio; Begoña desconfía de Beatriz y de sus intenciones con Juanito

“Me debes una”: Gabriel amenaza a Tasio con despedir a Paula, si no le ayuda en su venganza contra los De la Reina

“Me debes una”: Gabriel amenaza a Tasio con despedir a Paula, si no le ayuda en su venganza contra los De la Reina

Nieves le hace a Pablo una sorprendente propuesta: “Tú y yo podríamos adoptar a ese niño cuando nazca”

Nieves le hace a Pablo una sorprendente propuesta: “Tú y yo podríamos adoptar al bebé de Marisol”

Eduardo conoce a Roque, pero no se atreve a contarle que él es su padre biológico
Capítulo 604

Eduardo conoce a Roque, pero no se atreve a contarle que él es su padre biológico

“Bienvenida de nuevo a Perfumerías Brossard De la Reina”: Fina acepta la propuesta laboral de Cloe
Capítulo 604

“Bienvenida de nuevo a Perfumerías Brossard De la Reina”: Fina acepta la propuesta laboral de Cloe

Gonzalo Hermoso es Roque Trabal, el hijo de Eduardo en Sueños de libertad
¡Conócelo!

Gonzalo Hermoso es Roque, el hijo de Eduardo en Sueños de libertad

El actor se incorpora a la serie más vista de la televisión para meterse en la piel del hijo biológico de Eduardo, el chófer de casa de los De la Reina.

Paula Echevarría en A la deriva
Muy pronto

Antena 3 desvela las primeras imágenes de A la deriva, su nueva serie protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher

Compuesta por 10 capítulos de 50 minutos, A la deriva es un gran drama coral ambientado en los años 70 que comienza con el regreso inesperado de unos marineros a los que sus familias daban por fallecidos en un naufragio.

Rodaje de Sira

El rodaje de Sira en datos: Lugares emblemáticos, actores internacionales y un equipo de más de 400 personas

“Prefiero morir”: Nare se queda de piedra al conocer quién ha sido su donante

“Prefiero morir”: Nare se queda de piedra al conocer quién ha sido su donante

Fikriye, al límite, suplica a Cihan que no se divorcie de Alya: “Tienes que prometérmelo”

Fikriye, al límite, suplica a Cihan que no se divorcie de Alya: “Tienes que prometérmelo”

Publicidad