Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel acusa a Marta de contratar a Fina únicamente por ser su pareja

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Begoña estará más tranquila. Juanito volverá a tomar la leche materna y la enfermera le pedirá disculpas después a Beatriz por haber desconfiado de ella.

Pablo y Nieves planetarán su idea a Mariol: le propondrán adopatr a su hijo..¿cómo reaccionará ella?

Por otro lado, Eduardo le contará a Roque una verdad a medias: le dirá que Federico era su hermano, pero le dirá que es su tío y le ocultará que en realidad él es su padre biológico. ¿Le desvelará la verdad algún día?

Valentina, consicente de la dificíl situación entre Claudia y Valentina, le dará consejos para que se convierta en una buena dependienta para que no esté siempre en el almacén.

Damian descubrirá que Marisol está embaraza de Pablo y el patriarca le aconsejará que reconozca a ese niño y que no cometa un error del que luego pueda arrepentirse.

Y Gabriel descubrirá que Fina va a trabajr en la empresa, en el nuevo departamento de publicidad, y estará convencido de que la fotógrafa ha conseguido ese puesto por enchufe..¡por ser la pareja de Marta y no por sus capacidades parea asumir ese trabajo! ¡Fina se quedará sin palabras! ¿Qué pasará ahora?

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