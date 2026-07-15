Gonzalo Hermoso es Roque, el hijo de Eduardo en Sueños de libertad

Roque llega a Toledo para hacerse cargo de la empresa familiar tras la muerte del que creía que era su padre, Federico Trabal. Pero en realidad el que creía que era su padre es su tío ya que su padre biológico es…¡Eduardo, el chófer de los de la Reina!

Lo conocerá como su tío y poco a poco esos vínculos se irán haciendo más fuertes entre ambos.

Sus encuentros e intercambios de palabras harán que Eduardo quiera formar parte de la vida de su hijo, pero ¿se atreverá a confesarle la verdad?, ¿le contará qué él es su verdadero padre o guardará el secreto como le pidió su hermano en una carta antes de morir?

Interpretado por Gonzalo Hermoso

Gonzalo Hermoso cuenta con una sólida carrera en televisión, como en el cine y en el teatro.

Algunos de sus papeles forman parte de series tan mediáticas como Cuéntame cómo pasó o Los secretos de la cortesana.

Su paso por el teatro no pasa desapercibido, cuenta con una docena de actuaciones, pasando a ser uno de los intérpretes con mayor experiencia sobre los escenarios.

La llegada de su personaje, a la serie líder de Antena 3 , ayudará a adentrarnos en las tramas familiares de los Trabal y sacudirá la vida de Eduardo.

Descubre a este nuevo personaje, cada tarde, en Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3, o adelántate a su emisión con atresplayer.

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