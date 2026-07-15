Capítulo 604
“Bienvenida de nuevo a Perfumerías Brossard De la Reina”: Fina acepta la propuesta laboral de Cloe
La fotógrafa ha decidido dar el paso y volver a la perfumería, pero esta vez no a la tienda si no al departamento de publicidad.
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Después de reflexionar sobre la propuesta laboral de Cloe, Fina ha decidido que era hora de hablar con la representante de Brossard París y presentar su respuesta.
La fotógrafa quería estar segura de que la francesa estaba de acuerdo con la idea de su jefe y que no tenía ningún problema en trabajar con ella y Marta en el mismo departamento.
La francesa ha dejado claro a Fina que no tiene ningún problema y que quiere que ella sea quien ocupe ese puesto.
Gracias a su respuesta, la fotógrafa ha decidido aceptar el trabajo y formar parte del nuevo departamento de publicidad de Hugo Brossard, junto a Marta y Cloe.
¿Cómo será esta nueva andadura profesional?, ¿las tres logarán entenderse?
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