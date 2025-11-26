Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Delia, la madre de Gabriel, descubre la verdadera identidad de Andrés

El joven De la Reina se presenta ante la madre de su primo con otro nombre, pero parece que Delia lo ha descubierto.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Delia, la madre de Gabriel, descubre la verdadera identidad de Andrés

En el próximo capítulo de Sueños de libertad ...

Luz empezará a preocuparse por Gema. Teme que esté peor y le pide que se cuide. El descanso es fundamental para su cardiopatía.

Andrés se llamará a su padre para tranquilizarle. Nadie sabe dónde está tras su marcha inespereada. Le contará está con un amigo militar pasando unos días.

Tasio se encarga de acompañar a los directivos franceses en su estancia en Toledo y tendrá una discusión con Carmen.

Cristina descubrirá que su ex, Beltrán, ha roto con su prometida y se quedará muy soprendida. ¿Será que quiere volver con ella?

Por otro lado, aumenta la conexión entre Cloe y Marta y Delia descubrirá que Andrés le está mintiendo. Sabe que no es un viejo amigo de su hijo Gabriel y le pedirá que le cuente la verdad. Si no llamará a la policía. ¿Le contará el joven que en realidad es un De la Reina?

No te pierdas todo lo que va a pasar y adelántate al próximo capítulo de Sueños de libertad en atresplayer.

