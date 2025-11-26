Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Delia, la madre de Gabriel, descubre la verdadera identidad de Andrés

En el próximo capítulo de Sueños de libertad ...

Luz empezará a preocuparse por Gema. Teme que esté peor y le pide que se cuide. El descanso es fundamental para su cardiopatía.

Andrés se llamará a su padre para tranquilizarle. Nadie sabe dónde está tras su marcha inespereada. Le contará está con un amigo militar pasando unos días.

Tasio se encarga de acompañar a los directivos franceses en su estancia en Toledo y tendrá una discusión con Carmen.

Cristina descubrirá que su ex, Beltrán, ha roto con su prometida y se quedará muy soprendida. ¿Será que quiere volver con ella?

Por otro lado, aumenta la conexión entre Cloe y Marta y Delia descubrirá que Andrés le está mintiendo. Sabe que no es un viejo amigo de su hijo Gabriel y le pedirá que le cuente la verdad. Si no llamará a la policía. ¿Le contará el joven que en realidad es un De la Reina?

