Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En la UCI

“No te rindas, mi niña”: Bahar le habla a Seren como a una hija y le pide que luche por vivir

Con el corazón roto, la doctora se acercó a su cama y le habló como si pudiera escucharla, recordándole que es fuerte y que debe volver.

“No te rindas, mi niña”: Bahar le habla a Seren como a una hija y le pide que luche por vivir

Publicidad

Bahar entró en la UCI justo después de que Uras saliera. Conteniendo las lágrimas, se acercó a la cama y le habló a Seren como si pudiera escucharla. Para darle fuerzas y ayudarla a volver a la vida, le llevó el olor de sus mellizos.

Cogiéndola de la mano, le dijo que seguro que los echaba de menos y que ella también la echaba de menos a ella. Aunque solo habían pasado unas horas, para Bahar el tiempo se había hecho eterno.

Como suegra, pero queriéndola como a una hija, le habló desde el corazón. Le dijo que sabía lo que era sentirse asustada y sin fuerzas. Le recordó que era fuerte, valiente, una verdadera luchadora, y que no podía rendirse. Le pidió que volviera, que regresara por todos los que la estaban esperando fuera.

Horas después, Seren despertó al fin, pero sin recordar nada de lo ocurrido. Al ver a Uras, le dijo emocionada que lo había echado de menos, sin imaginar lo que provocó su accidente. La reacción ha dejado a todos en alerta: temen que esté sufriendo amnesia parcial.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“No te rindas, mi niña”: Bahar le habla a Seren como a una hija y le pide que luche por vivir

“No te rindas, mi niña”: Bahar le habla a Seren como a una hija y le pide que luche por vivir

Celia Castro es Delia Márquez, la madre de Gabriel, en Sueños de Libertad

Celia Castro es Delia Márquez, la madre de Gabriel, en Sueños de libertad

Orhan sorprende a Seyran con un coche nuevo y provoca la ira de Ifakat

Orhan sorprende a Seyran con un coche nuevo y provoca la ira de Ifakat

“Te he echado de menos”: Seren sorprende a todos al despertar sin recordar la traición de Uras
Renacer 25 de noviembre

“Te he echado de menos”: Seren sorprende a todos al despertar sin recordar la traición de Uras

Maral humilla a Uras con un beso forzado y lo deja sin palabras: “¿El de antes fue como este?”
Renacer 25 de noviembre

Maral humilla a Uras con un beso forzado y lo deja sin palabras: “¿El de antes fue como este?”

“Despierta, por favor”: Uras suplica a Seren una segunda oportunidad mientras sigue inconsciente
Renacer 25 de noviembre

“Despierta, por favor”: Uras suplica a Seren una segunda oportunidad mientras sigue inconsciente

Seren sigue inconsciente, y Uras, destrozado, se sincera por fin. Suplica su perdón, promete cambiar y llora al darse cuenta de que quizá ya sea demasiado tarde.

Harun da la noticia más esperada: Seren sobrevive, pero el miedo a las secuelas mantiene a todos en vilo
Renacer 25 de noviembre

Harun da la noticia más esperada: Seren sobrevive, pero el miedo a las secuelas mantiene a todos en vilo

El hospital respira por fin. Seren ha sobrevivido a la operación más difícil de su vida, pero el miedo a las secuelas mantiene a todos en tensión. Nadie sabe qué pasará cuando despierte.

Evren exige la verdad y Uras miente: la culpa lo devora tras el accidente

Evren exige la verdad y Uras miente: la culpa lo devora tras el accidente

"Pon una cifra": Octavio intentará acabar con el chantaje de Saúl en el próximo capítulo de La Encrucijada

"Pon una cifra": Octavio intentará acabar con el chantaje de Saúl en el próximo capítulo de La Encrucijada

Marta Cloe

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe y Marta celebran el éxito de los nuevos uniformes

Publicidad