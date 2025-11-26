“No te rindas, mi niña”: Bahar le habla a Seren como a una hija y le pide que luche por vivir

Bahar entró en la UCI justo después de que Uras saliera. Conteniendo las lágrimas, se acercó a la cama y le habló a Seren como si pudiera escucharla. Para darle fuerzas y ayudarla a volver a la vida, le llevó el olor de sus mellizos.

Cogiéndola de la mano, le dijo que seguro que los echaba de menos y que ella también la echaba de menos a ella. Aunque solo habían pasado unas horas, para Bahar el tiempo se había hecho eterno.

Como suegra, pero queriéndola como a una hija, le habló desde el corazón. Le dijo que sabía lo que era sentirse asustada y sin fuerzas. Le recordó que era fuerte, valiente, una verdadera luchadora, y que no podía rendirse. Le pidió que volviera, que regresara por todos los que la estaban esperando fuera.

Horas después, Seren despertó al fin, pero sin recordar nada de lo ocurrido. Al ver a Uras, le dijo emocionada que lo había echado de menos, sin imaginar lo que provocó su accidente. La reacción ha dejado a todos en alerta: temen que esté sufriendo amnesia parcial.