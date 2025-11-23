Avance semanal de Sueños de libertad: Andrés se marcha de casa en busca de pruebas para desenmascarar a Gabriel

La próxima semana en Sueños de libertad...

Andrés no llega a tiempo de impedir la boda entre Begoña y Gabriel. El joven, hundido, decide poner tierra de por medio y se marcha a Tenerife para tratar de encontrar las pruebas que necesita y desemascarar a Gabriel ¡No va a parar hasta conseguirlo! ¿Descubrirá algo que puede desemarcararle?

El joven se marchará a Tenerife y allí visitará a Delia, la madre de Gabriel en una residencia después de que el detective le cuente al De la Reina que la mujer está viva. Andrés hablará con ella y se presentará ante ella con un nombre falso:Enrique Villa.

Mientras, Begoña se sentirá culpable por haber adelantado la boda y haber forzado la marcha de Andrés.

Por otro lado, Cloe propondrá a Marta trabajar juntas para llegar a un acuerdo en la creación de los nuevos uniformes y en la campaña del perfume que conmemora la fusión de las dos empresas. Ambas enterrarán el hacha de guerra y tendrán un acercamiento. ¡La conexión entre ambas será más que evidente!

Los franceses desembarcarán en la colonia para ver cómo se están implementando los cambios. Carmen dudará si Tasio está preparado al no saber francés.

Joaquín recibirá la noticia de que los americanos le ceden la licencia para comercializar el film alveolar en España y pondrá todo en marcha para emprender su nuevo negocio. ¡El empresario no puede estar más feliz y emocionado y lo celebra con su familia!

Además, Gema se sentirá muy cansada y Joaquín le dirá que vaya al cardiólogo. ¿Estará bien o su enfermedad habrá empeorado?

