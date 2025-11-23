Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Semana del 24 al 28 de noviembre

Avance semanal de Sueños de libertad: Andrés se marcha de casa en busca de pruebas para desenmascarar a Gabriel

El joven De la Reina está dispuesto a llegar hasta el final para demostrar que su primo no es trigo limpio.

Publicidad

La próxima semana en Sueños de libertad...

Andrés no llega a tiempo de impedir la boda entre Begoña y Gabriel. El joven, hundido, decide poner tierra de por medio y se marcha a Tenerife para tratar de encontrar las pruebas que necesita y desemascarar a Gabriel ¡No va a parar hasta conseguirlo! ¿Descubrirá algo que puede desemarcararle?

Begoña y Gabriel en el Capítulo 441 de Sueños de Libertad
Begoña y Gabriel en el Capítulo 441 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

El joven se marchará a Tenerife y allí visitará a Delia, la madre de Gabriel en una residencia después de que el detective le cuente al De la Reina que la mujer está viva. Andrés hablará con ella y se presentará ante ella con un nombre falso:Enrique Villa.

Mientras, Begoña se sentirá culpable por haber adelantado la boda y haber forzado la marcha de Andrés.

Andrés y la madre de Gabriel en el Capítulo 441 de Sueños de Libertad
Andrés y la madre de Gabriel en el Capítulo 441 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Por otro lado, Cloe propondrá a Marta trabajar juntas para llegar a un acuerdo en la creación de los nuevos uniformes y en la campaña del perfume que conmemora la fusión de las dos empresas. Ambas enterrarán el hacha de guerra y tendrán un acercamiento. ¡La conexión entre ambas será más que evidente!

Los franceses desembarcarán en la colonia para ver cómo se están implementando los cambios. Carmen dudará si Tasio está preparado al no saber francés.

Joaquín recibirá la noticia de que los americanos le ceden la licencia para comercializar el film alveolar en España y pondrá todo en marcha para emprender su nuevo negocio. ¡El empresario no puede estar más feliz y emocionado y lo celebra con su familia!

Los Merino en el Capítulo de Sueños de Libertad
Los Merino en el Capítulo de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Además, Gema se sentirá muy cansada y Joaquín le dirá que vaya al cardiólogo. ¿Estará bien o su enfermedad habrá empeorado?

No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad para descubrirlo y adelántate a la emisión en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

“Inés le causa mucha admiración”: descubre a Teresa, el personaje de Alba Loureiro en Las hijas de la criada

“Inés le causa mucha admiración”: descubre a Teresa, el personaje de Alba Loureiro en Las hijas de la criada

Andrés en el Capítulo 441 de Sueños de Libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Andrés se marcha de casa en busca de pruebas para desenmascarar a Gabriel

César

En los próximos capítulos de La Encrucijada: César luchará por demostrar que él no mató a Emilio

Hattuc y Halis
Avance

La decisión que nadie puede parar: Halis anuncia boda con Hattuc y se enfrenta a los suyos en Una nueva vida

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: ¿conseguirá Andrés impedir la boda de Begoña y Gabriel?
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: ¿conseguirá Andrés impedir la boda de Begoña y Gabriel?

Conoce a Adelina, una mujer que “vive a la sombra de su marido” interpretada por Camila Bossa
Mujer de Antonio Barba Peláez

Conoce a Adelina, una mujer que “vive a la sombra de su marido” interpretada por Camila Bossa

La actriz da vida a la mujer de un conocido empresario con el que la familia Valdés se verá obligada a tratar.

Marta Belmonte
Contenido exclusivo

Marta Belmonte habla sobre la llegada de Cloe a Sueños de libertad: "El roce hace el cariño"

La intérprete se sincera sobre cómo afectará a su personaje de Marta de la Reina la llegada de la francesa a la colonia.

Emilio

Despedimos a Emilio, el hombre que entró en un bucle del que no consiguió salir

Una mujer libre atrapada en un mundo de tradiciones: descubre En tierra lejana, la nueva serie que conquistará Antena 3

Una mujer libre atrapada en un mundo de tradiciones: descubre En tierra lejana, la nueva serie que conquistará Antena 3

Capítulo 442 de Sueños de libertad; 21 de noviembre: Begoña adelanta inesperadamente su boda con Gabriel

Capítulo 442 de Sueños de libertad; 21 de noviembre: Begoña adelanta inesperadamente su boda con Gabriel

Publicidad