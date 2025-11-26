Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 445

Las chicas de la tienda estrenan los nuevos uniformes mientras los directivos franceses llegan a la fábrica

Carmen y Claudia hablan en francés como pueden con los de Brossard… ¡parece que les están gustando las instalaciones!

Las chicas de la tienda estrenan los nuevos uniformes mientras llega la comitiva francesa a la fábrica

Carmen y Claudia le enseñan a Marta cómo les sienta el nuevo uniforme. Ambas comentan que Gema no está hoy porque no se encuentra demasiado bien, pero que la cubren sin problema.

Antes de que llegue la comitiva francesa, Marta les dice a las chicas que sean naturales. Claudia y Carmen responden que de francés saben más bien poco. “Del bonjour a mí no me saques” comenta Claudia tan espontánea como siempre.

Así llega a la tienda la comitiva francesa liderada por Cloe.Claudia y Carmen intentan chapurrear como pueden algo de francés para entenderse con ellos. Mientras las chicas enseñan la tienda, Cloe comenta a Marta que los franceses se están llevando una muy buena impresión de las instalaciones. Sobre los uniformes, Marta le dice con cariño a Cloe “hemos hecho un buen trabajo juntas”. ¿Será este el principio de una reconciliación real con Brossard?

La joven empieza a atar cabos y empieza a pensar que su marido se ha marchado porque recuerda todo.

