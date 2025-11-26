Antena 3 LogoAntena3
Orhan sorprende a Seyran con un coche nuevo y provoca la ira de Ifakat

El hombre agradece a su nuera que le salvara la vida con un coche que representa su libertad, pero la felicidad dura poco en la mansión Korhan.

Orhan y Gülgün han querido agradecerle a Seyran todo lo que hizo por él después de salvarle la vida. Para demostrarle su gratitud, le han preparado una sorpresa muy especial: un coche nuevo. Pero el gesto no ha gustado a todo el mundo.

Cuando Ifakat los ha visto, se ha enfadado enseguida. Ha criticado a Orhan por “malcriar” a Seyran y ha dicho que no merecía un regalo así. Orhan le ha respondido recordándole que Seyran volvió a la casa para salvarle la vida y que le debe mucho.

Gülgün ha intentado calmar la situación y ha explicado que Ifakat está nerviosa por la llegada de Hattuc a la mansión, porque eso hará que pierda parte de su autoridad.

Cuando Seyran ha aparecido, Orhan le ha dado las llaves del coche y le ha explicado por qué se lo regalaba: “Nunca podré compensarte por lo que hiciste por mí, pero quería darte algo que simbolizara tu libertad”.

Seyran se ha emocionado, aunque ha admitido que ni siquiera tiene carnet de conducir. Ferit no ha tardado en responder y le ha dicho que él mismo le enseñará a conducir, paso a paso y sin complicaciones.

Después, Ferit la ha invitado a dar una vuelta para estrenar el coche y celebrar el regalo. Mientras tanto, Ifakat los ha observado desde lejos, muy molesta al ver cómo Seyran volvía a acercarse a la familia.

