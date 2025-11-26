Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 445 de Sueños de libertad: 26 de noviembre: Andrés empieza a descubrir los motivos de Gabriel para querer vengarse de los De la Reina

Gabriel le cuenta a María como el detective privado les está pisando los talones… ¡pero deben mantener la calma!

Capítulo 445 de Sueños de libertad: 26 de noviembre: Andrés empieza a descubrir la motivación que le llevó a su primo a querer vengarse de los De la Reina

Publicidad

Andrés ha viajado a Tenerifepara hablar con la madre de Gabriel. Ella le ha contado como apenas mantiene relación con su hijo ya. La intención del joven de la Reina es averiguar información que pueda incriminarle.

Por su parte, Gabriel ha hablado con María. Ambos saben ya que el detective privado Amador Rojas está siguiendo sus pasos, pero el marido de Begoña le ha pedido mantener la calma. Además, el director de la fábrica se ha dado cuenta que la enfermera está algo más triste desde que se fue Andrés. Así, ella le ha contestado, “creo que es normal, a todos nos ha afectado su marcha”.

Por su parte Joaquín está muy pero que muy contento, ¡los americanos le han concedido la exclusividad del producto para embalar! Así le ha contado a Digna como solo él puede comercializarlo en toda España.

Lo que está Marta de la Reina es más bien preocupada. Y le ha contado a su marido Pelayo, “nos han denegado el permiso de obras para la reconstrucción del permiso de obra”.

Además, Luis había acusado a Brossard de plagiar descaradamente la fórmula de un perfume que ya habían ideado ellos. Cloe lo ha negado rotundamente y ha seguido sosteniendo que “fueron nuestros perfumistas franceses quienes idearon esta fragancia”.

FinalmenteFrancisco Cárdenas, el primer aspirante a Gobernador civil, ha amenazado a Pelayo sin escrúpulos, “puedo hacer que tu vida sea un infierno con una llamada al Ministerio de Industria”. Está decidido a hacer lo que sea si el marido de Marta retira la multa a la fábrica. Incluso...¿revelar secretos del marido de Marta de la Reina?

Vuelve a ver este capitulazo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Capítulo 445 de Sueños de libertad: 26 de noviembre: Andrés empieza a descubrir la motivación que le llevó a su primo a querer vengarse de los De la Reina

Capítulo 445 de Sueños de libertad: 26 de noviembre: Andrés empieza a descubrir los motivos de Gabriel para querer vengarse de los De la Reina

Pelayo, amenazado por Cárdenas: “Puedo hacer que tu vida sea un infierno”

Pelayo, amenazado por Cárdenas: “Puedo hacer que tu vida sea un infierno”

Las chicas de la tienda estrenan los nuevos uniformes mientras llega la comitiva francesa a la fábrica

Las chicas de la tienda estrenan los nuevos uniformes mientras los directivos franceses llegan a la fábrica

Andrés empieza a desenterrar el pasado de Gabriel tras una conversación con Delia, su madre: “No creo que volvamos a vernos”
Capítulo 445

Andrés empieza a desenterrar el pasado de Gabriel tras una conversación con Delia, su madre: “No creo que volvamos a vernos”

María sospecha que Andrés podría haber recuperado la memoria, pero Gabriel no opina igual: “Si lo hubiera recordado todo, nos habría confrontado”
Capítulo 445

María sospecha que Andrés podría haber recuperado la memoria, pero Gabriel no opina igual: “Si lo hubiera recordado todo, nos habría confrontado”

“No va a dejar indiferente a nadie”: el elenco de Las hijas de la criada explica por qué no puedes perderte la serie
Un inicio magnético

“No va a dejar indiferente a nadie”: el elenco de Las hijas de la criada explica por qué no puedes perderte la serie

Varios de los actores de la nueva ficción basada en la novela de Sonsoles Ónega nos convencen para ver la serie.

“No te rindas, mi niña”: Bahar le habla a Seren como a una hija y le pide que luche por vivir
En la UCI

“No te rindas, mi niña”: Bahar le habla a Seren como a una hija y le pide que luche por vivir

Con el corazón roto, la doctora se acercó a su cama y le habló como si pudiera escucharla, recordándole que es fuerte y que debe volver.

Celia Castro es Delia Márquez, la madre de Gabriel, en Sueños de Libertad

Celia Castro es Delia Márquez, la madre de Gabriel, en Sueños de libertad

Orhan sorprende a Seyran con un coche nuevo y provoca la ira de Ifakat

Orhan sorprende a Seyran con un coche nuevo y provoca la ira de Ifakat

“Te he echado de menos”: Seren sorprende a todos al despertar sin recordar la traición de Uras

“Te he echado de menos”: Seren sorprende a todos al despertar sin recordar la traición de Uras

Publicidad