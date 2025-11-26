Capítulo 445 de Sueños de libertad: 26 de noviembre: Andrés empieza a descubrir los motivos de Gabriel para querer vengarse de los De la Reina

Andrés ha viajado a Tenerifepara hablar con la madre de Gabriel. Ella le ha contado como apenas mantiene relación con su hijo ya. La intención del joven de la Reina es averiguar información que pueda incriminarle.

Por su parte, Gabriel ha hablado con María. Ambos saben ya que el detective privado Amador Rojas está siguiendo sus pasos, pero el marido de Begoña le ha pedido mantener la calma. Además, el director de la fábrica se ha dado cuenta que la enfermera está algo más triste desde que se fue Andrés. Así, ella le ha contestado, “creo que es normal, a todos nos ha afectado su marcha”.

Por su parte Joaquín está muy pero que muy contento, ¡los americanos le han concedido la exclusividad del producto para embalar! Así le ha contado a Digna como solo él puede comercializarlo en toda España.

Lo que está Marta de la Reina es más bien preocupada. Y le ha contado a su marido Pelayo, “nos han denegado el permiso de obras para la reconstrucción del permiso de obra”.

Además, Luis había acusado a Brossard de plagiar descaradamente la fórmula de un perfume que ya habían ideado ellos. Cloe lo ha negado rotundamente y ha seguido sosteniendo que “fueron nuestros perfumistas franceses quienes idearon esta fragancia”.

FinalmenteFrancisco Cárdenas, el primer aspirante a Gobernador civil, ha amenazado a Pelayo sin escrúpulos, “puedo hacer que tu vida sea un infierno con una llamada al Ministerio de Industria”. Está decidido a hacer lo que sea si el marido de Marta retira la multa a la fábrica. Incluso...¿revelar secretos del marido de Marta de la Reina?

