Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luis descubre que Brossard quiere comercializar el perfume que crearon para Cobeaga

La marcha de Andrés dejará a su familia muy preocupada ya que no saben a dónde ha ido el joven. María y Damián se reprocharán, no haber sido capaces de hacer feliz a su hijo. Gabriel le dirá a María que espera que no vuelva.

Por su parte, Begoña se desahogará con Luz y le dirá que se siente culpable por haber adelantado la boda y que esto haya forzado la marcha de Andrés.

Por otro lado, la fábrica recibirá una multa y todos se preparán para la llegada de los directivos franceses a la colonia.

Cloe propondrá a Martatrabajar juntas en la campaña del perfume que conmemora la fusión de las dos empresas. ¿Qué le contestará la De la Reina?

Gema empezará a sentirse muy cansada y Joaquín le dirá a su mujer que debería acudir al cardiólogo.

Además, Luis descubrirá que Brossard quieren vender el perfume que diseñaron para Cobeaga y que les arrebataron de su empresa. Luis se enfadará mucho y estará dispuesto a marcharse de la empresa. Digna hará todo lo posible para que renuncie a su cargo ya que si lo hace ya no habrá ningún Merino que defienda el legado de la familia.

Y veremos que Andrés se ha marchado a Tenerife para visitar...¡a a la madre de Gabriel! ¿Qué pretenderá con esa visita?

