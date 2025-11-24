Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luis descubre que Brossard quiere comercializar el perfume que crearon para Cobeaga

Cristina le cuenta al perfumista la jugada de los franceses.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

La marcha de Andrés dejará a su familia muy preocupada ya que no saben a dónde ha ido el joven. María y Damián se reprocharán, no haber sido capaces de hacer feliz a su hijo. Gabriel le dirá a María que espera que no vuelva.

Por su parte, Begoña se desahogará con Luz y le dirá que se siente culpable por haber adelantado la boda y que esto haya forzado la marcha de Andrés.

Por otro lado, la fábrica recibirá una multa y todos se preparán para la llegada de los directivos franceses a la colonia.

Cloe propondrá a Martatrabajar juntas en la campaña del perfume que conmemora la fusión de las dos empresas. ¿Qué le contestará la De la Reina?

Gema empezará a sentirse muy cansada y Joaquín le dirá a su mujer que debería acudir al cardiólogo.

Además, Luis descubrirá que Brossard quieren vender el perfume que diseñaron para Cobeaga y que les arrebataron de su empresa. Luis se enfadará mucho y estará dispuesto a marcharse de la empresa. Digna hará todo lo posible para que renuncie a su cargo ya que si lo hace ya no habrá ningún Merino que defienda el legado de la familia.

Y veremos que Andrés se ha marchado a Tenerife para visitar...¡a a la madre de Gabriel! ¿Qué pretenderá con esa visita?

No te pierdas todo lo que va a pasar y adelántate al próximo capítulo de Sueños de libertad en atresplayer.

Capítulo 443 de Sueños de libertad; 24 de noviembre: Andrés huye de Toledo tras la boda de Begoña y Gabriel

María llora, desconsolada, tras la marcha de Andrés: “Quiero dejar de quererle, pero no puedo”

Andrés se marcha de casa sin dar explicaciones tras una llamada del detective que está investigando a Gabriel
Capítulo 443

Cloe se prueba el nuevo uniforme delante de Marta y parece que comienzan a entenderse
Capítulo 443

Begoña y Gabriel se casan en una íntima ceremonia sin que Andrés pueda hacer nada por impedirlo
Capítulo 443

El De la Reina, devastado, contempla bajo la lluvia como Begoña y Gabriel se acaban de dar el ‘sí, quiero’.

