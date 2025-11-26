Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 445

Pelayo, amenazado por Cárdenas: “Puedo hacer que tu vida sea un infierno”

El primer aspirante a Gobernador Civil quiere por todos los medios vengarse de Pelayo.

Pelayo, amenazado por Cárdenas: “Puedo hacer que tu vida sea un infierno”

Publicidad

La fábrica ha recibido una multa y Marta le pide a que haga lo que esté en su mano para retirar esa multa.

Entonces, el marido de Marta recibe una inesperada visita: se presenta en su casa Francisco Cárdenas, el primer aspirante a Gobernador civil.

El hombre está muy enfadado porque Pelayo le quitase el puesto. Sabe que por su culpa y la de don Pedro no salió elegido y ahora quiere vengarse.

Le advierte que está pendiente de sus movimientos y que cualquier cosa que haga para favorecer a su familia o a la empresa le denunciará y avisará al Ministerio de Industria,

“Te vigilo”, le dice él muy seguro y le confiesa que va a ir tras él hasta descubrir lo que oculta, a pesar de la insistencia de Pelayo de que no tiene nada que ocultar.

¿Qué pasará?, ¿decidirá Pelayo no ayudar a Marta y a la empresa para evitar que este misterioso hombre saque sus trapos sucios?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Delia, la madre de Gabriel, descubre la verdadera identidad de Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Delia, la madre de Gabriel, descubre la verdadera identidad de Andrés

Capítulo 445 de Sueños de libertad: 26 de noviembre: Andrés empieza a descubrir la motivación que le llevó a su primo a querer vengarse de los De la Reina

Capítulo 445 de Sueños de libertad: 26 de noviembre: Andrés empieza a descubrir los motivos de Gabriel para querer vengarse de los De la Reina

Pelayo, amenazado por Cárdenas: “Puedo hacer que tu vida sea un infierno”

Pelayo, amenazado por Cárdenas: “Puedo hacer que tu vida sea un infierno”

Las chicas de la tienda estrenan los nuevos uniformes mientras llega la comitiva francesa a la fábrica
Capítulo 445

Las chicas de la tienda estrenan los nuevos uniformes mientras los directivos franceses llegan a la fábrica

Andrés empieza a desenterrar el pasado de Gabriel tras una conversación con Delia, su madre: “No creo que volvamos a vernos”
Capítulo 445

Andrés empieza a desenterrar el pasado de Gabriel tras una conversación con Delia, su madre: “No creo que volvamos a vernos”

María sospecha que Andrés podría haber recuperado la memoria, pero Gabriel no opina igual: “Si lo hubiera recordado todo, nos habría confrontado”
Capítulo 445

María sospecha que Andrés podría haber recuperado la memoria, pero Gabriel no opina igual: “Si lo hubiera recordado todo, nos habría confrontado”

La joven empieza a atar cabos y empieza a pensar que su marido se ha marchado porque recuerda todo.

“No va a dejar indiferente a nadie”: el elenco de Las hijas de la criada explica por qué no puedes perderte la serie
Un inicio magnético

“No va a dejar indiferente a nadie”: el elenco de Las hijas de la criada explica por qué no puedes perderte la serie

Varios de los actores de la nueva ficción basada en la novela de Sonsoles Ónega nos convencen para ver la serie.

“No te rindas, mi niña”: Bahar le habla a Seren como a una hija y le pide que luche por vivir

“No te rindas, mi niña”: Bahar le habla a Seren como a una hija y le pide que luche por vivir

Celia Castro es Delia Márquez, la madre de Gabriel, en Sueños de Libertad

Celia Castro es Delia Márquez, la madre de Gabriel, en Sueños de libertad

Orhan sorprende a Seyran con un coche nuevo y provoca la ira de Ifakat

Orhan sorprende a Seyran con un coche nuevo y provoca la ira de Ifakat

Publicidad