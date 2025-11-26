Capítulo 445
Pelayo, amenazado por Cárdenas: “Puedo hacer que tu vida sea un infierno”
El primer aspirante a Gobernador Civil quiere por todos los medios vengarse de Pelayo.
La fábrica ha recibido una multa y Marta le pide a que haga lo que esté en su mano para retirar esa multa.
Entonces, el marido de Marta recibe una inesperada visita: se presenta en su casa Francisco Cárdenas, el primer aspirante a Gobernador civil.
El hombre está muy enfadado porque Pelayo le quitase el puesto. Sabe que por su culpa y la de don Pedro no salió elegido y ahora quiere vengarse.
Le advierte que está pendiente de sus movimientos y que cualquier cosa que haga para favorecer a su familia o a la empresa le denunciará y avisará al Ministerio de Industria,
“Te vigilo”, le dice él muy seguro y le confiesa que va a ir tras él hasta descubrir lo que oculta, a pesar de la insistencia de Pelayo de que no tiene nada que ocultar.
¿Qué pasará?, ¿decidirá Pelayo no ayudar a Marta y a la empresa para evitar que este misterioso hombre saque sus trapos sucios?
