Capítulo 445
María sospecha que Andrés podría haber recuperado la memoria, pero Gabriel no opina igual: “Si lo hubiera recordado todo, nos habría confrontado”
La joven empieza a atar cabos y empieza a pensar que su marido se ha marchado porque recuerda todo.
La repentina marcha de Andrés tiene a todos muy preocupados. Nadie sabe dónde está ni a dónde ha ido.
La joven cree que su marido podría haber empezado a recupera la memoria y que, por eso, se ha marchado de Toledo para buscar pruebas que podrían desenmascarar al abogado. “Quizá quiere encontrar un vínculo entre tú y Brossard para volver a acusarte”.
Sin embargo, Gabriel cree que si fuera así ya se le habría hecho frente y considera que su primo siempre ha desconfiado de él y que, aunque haya recuperado la memoria no tiene pruebas conta él.
“Todo el mundo pensará que desvaría”, le dice Gabriel a María, refiriéndose a Andrés intentando tranquilizarla como hizo con Begoña cuando la enfermera leyó la carta de Enriqueta. ¿Qué pasará?
