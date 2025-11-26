Antena 3 LogoAntena3
Un inicio magnético

“No va a dejar indiferente a nadie”: el elenco de Las hijas de la criada explica por qué no puedes perderte la serie

Varios de los actores de la nueva ficción basada en la novela de Sonsoles Ónega nos convencen para ver la serie.

Este domingo por fin podremos disfrutar del gran estreno de Las hijas de la criada y si todavía dudas sobre si verlo o no, no te preocupes que el elenco de la serie tiene motivos más que de sobra para convencerte de que este es tu plan perfecto.

Alain Hernández, que interpreta a Gustavo en la ficción, nos adelanta que “va a ser una serie donde vais a vivir pasiones al límite y una historia que os va a dejar sin aliento”, palabras que ha suscrito Martina Cariddi, poniendo también en valor los escenarios y los paisajes de la serie.

Las hijas de la Criada

Carlos Villarino puntualiza también que Las hijas de la criada “habla de la suerte y la desgracia que tiene uno con nacer en un lugar o en otro” y eso lo comprobaremos de buena tinta en el primer episodio.

“Hay una premisa que genera un magnetismo ya por saber qué va a pasar. Renata va a hacer algo que va a marcar la vida de todos los personajes”, ha destacado Camila Bossa. ¡Escucha todo lo que nos han contado los actores dándole la play al vídeo de arriba!

Así han vivido los actores de Las hijas de la criada el rodaje en Galicia: “Viste a la serie de manera espectacular”

Así han vivido los actores de Las hijas de la criada el rodaje en Galicia: “Viste a la serie de manera espectacular”

