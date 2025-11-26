“No va a dejar indiferente a nadie”: el elenco de Las hijas de la criada explica por qué no puedes perderte la serie

Este domingo por fin podremos disfrutar del gran estreno de Las hijas de la criada y si todavía dudas sobre si verlo o no, no te preocupes que el elenco de la serie tiene motivos más que de sobra para convencerte de que este es tu plan perfecto.

Alain Hernández, que interpreta a Gustavo en la ficción, nos adelanta que “va a ser una serie donde vais a vivir pasiones al límite y una historia que os va a dejar sin aliento”, palabras que ha suscrito Martina Cariddi, poniendo también en valor los escenarios y los paisajes de la serie.

Carlos Villarino puntualiza también que Las hijas de la criada “habla de la suerte y la desgracia que tiene uno con nacer en un lugar o en otro” y eso lo comprobaremos de buena tinta en el primer episodio.

“Hay una premisa que genera un magnetismo ya por saber qué va a pasar. Renata va a hacer algo que va a marcar la vida de todos los personajes”, ha destacado Camila Bossa. ¡Escucha todo lo que nos han contado los actores dándole la play al vídeo de arriba!