Capítulo 444
Andrés va a hablar con Delia, la madre de Gabriel, a Tenerife... ¿qué descubrirá?
El detective privado ha conseguido obtener información del actual marido de Begoña y Andrés no ha dudado en ir para allá.
Andrés se ha presentado en la residencia de ancianos Los Almendros en Tenerife. Y preguntado por Delia Márquez. Y es que antes el detective privado Amador Rojas le había comentado a Andrés que la madre de Gabriel se encontraba allí.
El de la Reina pensaba que los padres de su primo estaban muertos, ¡pero resulta que no! Su madre sigue viva y está allí viviendo. Con un nombre falso Andrés se presenta allí y entabla una conversación con ella.
Se presenta como “Enrique Villa”, un amigo de su hijo Gabriel. Y es que Andrés tiene una misión: conseguir pruebas que incriminen al marido de Begoña y actual director de la compañía. ¿Lo conseguirá?
¿Qué descubrirá?
