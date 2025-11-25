Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe y Marta celebran el éxito de los nuevos uniformes

Los uniformes de Brossard llegan a la tienda y son todo un éxito. ¡Gracias a la alianza Marta-Cloe!

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Gabriel y María tienen la mosca bajo la oreja. Y es que ambos se enterarán de que en París hay alguien preguntando por si el director de la fábrica tiene algún vínculo con Brossard. Eso también implica a María porque podría destapar su mentira acerca de la parálisis que dice sufrir.

Por su parte, Andrésinterrogará amablemente a la madre de Gabriel acerca de su hijo. Pero a ella hay cosas que no le cuadran, “¿no me dice que son amigos?”

Por su parte, Marta de la Reina le comentará a su marido Pelayo que les han denegado el permiso de obra para la reconstrucción de la sala de máquinas. ¡Todo son problemas! Y es que piden una multa totalmente exagerada.

En la casa grande, Digna también ha intentado hacer entrar en razón a Damián. “En la vida hay cosas más importantes que la dichosa fábrica”, le ha dicho intentando que el patriarca aprenda a relativizar.

En el despacho de Gabriel, Cloe comentará lo emocionada que está por el lanzamiento del nuevo perfume Art Noveau. Ante esto, Luis le espeta indignado: “sé bien lo sublime que es Art Noveau porque lo diseñamos aquí”. Y es que el Merino está harto de que no valoren su trabajo.

Los miembros de Brossard realizarán un tour por las instalaciones de la fábrica, y será todo un éxito. En especial, la visita a la tienda donde Marta y la francesa han organizado todo hasta el mínimo detalle, y las dependientas ya llevarán los nuevos uniformes. ¡Les han gustado mucho al final!

En la cantina, terminarán brindando con Cloe, Gaspar, Carmen y Tasio por la prosperidad de la empresa.

No te pierdas todo lo que va a pasar y adelántate al próximo capítulo de Sueños de libertad en atresplayer.

Series

