Andrés se marcha de casa sin dar explicaciones tras una llamada del detective que está investigando a Gabriel

Andrés no ha podido evitar que Begoña se casase con Gabriel. El joven vuelve a casa destrozado y se desahoga con Marta que trata de consolarlo.

Entonces, el detective le llama y de la una información clave sobre el pasado de su primo que le hace tomar una decisión inesperada: se marcha de casa.

“¿Por qué huyes?” le pregunta María, dolida. La conversación se torna muy pronto en discusión, “¿qué pensabas que la anularía por ti?” Andrés le pide que pare, pero ella le ruega que tiene que olvidar de una vez a Begoña.

María le pregunta a dónde va, pero él grita enfadado, que no lo sabe. La joven, cómo último recurso, se levanta de la silla tratando de impedir que el De la Reina se marche.

“¿Qué le digo a Julia y a tu padre?, les vas a hundir” le pregunta. Si ya no es por ella, que lo haga por su familia. Pero eso no impide que él se marche: “Diles que les quiero”. Y María se queda llorando sin consuelo. ¿A dónde irá Andrés?, ¿Qué le habrá dicho el detective sobre Gabriel para que haya tomado esta tajante decisión?