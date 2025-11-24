Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 443

Andrés se marcha de casa sin dar explicaciones tras una llamada del detective que está investigando a Gabriel

Una llamada del detective ha sido clave para que Andrés haya decidido abandonar Toledo tras la boda de Gabriel y Begoña.

Andrés no ha podido evitar que Begoña se casase con Gabriel. El joven vuelve a casa destrozado y se desahoga con Marta que trata de consolarlo.

Entonces, el detective le llama y de la una información clave sobre el pasado de su primo que le hace tomar una decisión inesperada: se marcha de casa.

“¿Por qué huyes?” le pregunta María, dolida. La conversación se torna muy pronto en discusión, “¿qué pensabas que la anularía por ti?” Andrés le pide que pare, pero ella le ruega que tiene que olvidar de una vez a Begoña.

María le pregunta a dónde va, pero él grita enfadado, que no lo sabe. La joven, cómo último recurso, se levanta de la silla tratando de impedir que el De la Reina se marche.

“¿Qué le digo a Julia y a tu padre?, les vas a hundir” le pregunta. Si ya no es por ella, que lo haga por su familia. Pero eso no impide que él se marche: “Diles que les quiero”. Y María se queda llorando sin consuelo. ¿A dónde irá Andrés?, ¿Qué le habrá dicho el detective sobre Gabriel para que haya tomado esta tajante decisión?

Cloe se prueba el nuevo uniforme delante de Marta y parece que comienzan a entenderse
Begoña y Gabriel se casan en una íntima ceremonia sin que Andrés pueda hacer nada por impedirlo
El De la Reina, devastado, contempla bajo la lluvia como Begoña y Gabriel se acaban de dar el ‘sí, quiero’.

Marido de Adelina

El gallego interpreta a un personaje que dará varios quebraderos de cabeza a los protagonistas de la historia basada en la novela de Sonsoles Ónega.

