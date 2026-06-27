Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián toma una decisión sobre el futuro de La Industrial

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

¡Volverá a estallar la tensión entre Mabel y Pablo! El director financiero seguirá sin aprobar su relación con Salva y la joven no dudará en enfrentarse a su padre. ¿Podrán hacer las paces algún día?

Además, Miguel y Manuela tendrán un divertido acercamiento en el que el médico tratará de conseguir información sobre Claudia. ¡Manuela comenzará a sospechar que Miguel siente algo por ella!

Mientras tanto, Don Agustín descubrirá que Paula ha comenzado a trabajar en la colonia y… ¡no dudará en darle un buen sermón!

En otro orden de cosas, Tasio seguirá empeñado en no vender La Industrial. El joven estará convencido de que, tras la muerte de Brossard, la fábrica se quedará en Toledo. ¿Logrará convencer a Damián, quien tendrá que tomaer una decisión?

Además, Salva confesará a Andrés su preocupación por Tasio. Tras escuchar esta advertencia, el hijo de Damián pedirá a Marta que deje de ser tan dura con él. ¿Podrán reconciliarse con su hermano y cerrar esta crisis entre los De la Reina?

Finalmente, Félix Cifuentes, el abogado de Brossard, regresará a Toledo tras la muerte del magnate y se reunirá con los De la Reina para seguir abordando el futuro de la colonia. ¿Podrán frenar su cierre o nada impedirá la deslocalización de la fábrica?

¡Descubre todas las respuestas adelantándote a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas