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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián toma una decisión sobre el futuro de La Industrial

Tasio sigue insistiendo en que no es buena idea vender la empresa, sobre todo ahora que Antoine Brossard ha muerto.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián toma una decisión sobre el futuro de La Industrial

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

¡Volverá a estallar la tensión entre Mabel y Pablo! El director financiero seguirá sin aprobar su relación con Salva y la joven no dudará en enfrentarse a su padre. ¿Podrán hacer las paces algún día?

Además, Miguel y Manuela tendrán un divertido acercamiento en el que el médico tratará de conseguir información sobre Claudia. ¡Manuela comenzará a sospechar que Miguel siente algo por ella!

Mientras tanto, Don Agustín descubrirá que Paula ha comenzado a trabajar en la colonia y… ¡no dudará en darle un buen sermón!

En otro orden de cosas, Tasio seguirá empeñado en no vender La Industrial. El joven estará convencido de que, tras la muerte de Brossard, la fábrica se quedará en Toledo. ¿Logrará convencer a Damián, quien tendrá que tomaer una decisión?

Además, Salva confesará a Andrés su preocupación por Tasio. Tras escuchar esta advertencia, el hijo de Damián pedirá a Marta que deje de ser tan dura con él. ¿Podrán reconciliarse con su hermano y cerrar esta crisis entre los De la Reina?

Finalmente, Félix Cifuentes, el abogado de Brossard, regresará a Toledo tras la muerte del magnate y se reunirá con los De la Reina para seguir abordando el futuro de la colonia. ¿Podrán frenar su cierre o nada impedirá la deslocalización de la fábrica?

¡Descubre todas las respuestas adelantándote a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer!

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Resumen

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La estrategia de Tasio colocar el pastillero bajo el escritorio del despacho ha funcionado y el juez ha cerrado el caso como muerte natural.

Tasio se imagina que es detenido por la muerte de Broosard…¡menos mal que era una pesadilla!
Capítulo 591

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La Guardia Civil ha irrumpido en la casa familiar para comunicar que se ha cerrado el caso de Brossard, pero el hijo de Damián ha temido lo peor.

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