Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, dispuesta a enfrentarse a sus miedos y dar el paso definitivo con Andrés

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Damián propondrá celebrar la exitosa función de Julia con una lujosa cena en Toledo; mientras, Beatriz no dudará en encararse con Gabriel por el plantón el día de su aniversario.

Además, la niñera no dudará en desahogarse con Begoña y le contará todo sobre su desastrosa cita con “Javier”. ¿Descubrirá la enfermera de quién se trata realmente ese misterioso hombre?

Mientras tanto, Doña Clara se reunirá con Marta para comunicarle una decisión que la dejará en shock y que podrá abrir una nueva crisis con Fina. ¿De qué se tratará?

Paula también seguirá en shock tras la confesión de Tasio. A la joven le aterrorizará la idea de ser cómplice de un suceso tan terrible. ¿Podrán olvidarse de este duro episodio?

En otro orden de cosas, Claudia visitará a Miguel en el dispensario para recordarle que lo sigue queriendo y que está dispuesta asumir las dificultades de su relación. ¿Podrá #Claumi reconciliarse?

Finalmente, Valentina confesará sentirse capaz de superar sus miedo y se mostrará dispuesta a pasar la noche con Andrés en la casa De la Reina. ¿Se atreverá a dar el paso?

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