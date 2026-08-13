Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, dispuesta a enfrentarse a sus miedos y dar el paso definitivo con Andrés

La pareja vive una velada llena de pasión después de que la joven se asegure de querer dejar atrás su traumático pasado.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, dispuesta a enfrentarse a sus miedos y dar el paso definitivo con Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, dispuesta a enfrentarse a sus miedos y dar el paso definitivo con Andrés

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Damián propondrá celebrar la exitosa función de Julia con una lujosa cena en Toledo; mientras, Beatriz no dudará en encararse con Gabriel por el plantón el día de su aniversario.

Además, la niñera no dudará en desahogarse con Begoña y le contará todo sobre su desastrosa cita con “Javier”. ¿Descubrirá la enfermera de quién se trata realmente ese misterioso hombre?

Mientras tanto, Doña Clara se reunirá con Marta para comunicarle una decisión que la dejará en shock y que podrá abrir una nueva crisis con Fina. ¿De qué se tratará?

Paula también seguirá en shock tras la confesión de Tasio. A la joven le aterrorizará la idea de ser cómplice de un suceso tan terrible. ¿Podrán olvidarse de este duro episodio?

En otro orden de cosas, Claudia visitará a Miguel en el dispensario para recordarle que lo sigue queriendo y que está dispuesta asumir las dificultades de su relación. ¿Podrá #Claumi reconciliarse?

Finalmente, Valentina confesará sentirse capaz de superar sus miedo y se mostrará dispuesta a pasar la noche con Andrés en la casa De la Reina. ¿Se atreverá a dar el paso?

Adelántate a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer y sé el primero en descubrirlo todo.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, dispuesta a enfrentarse a sus miedos y dar el paso definitivo con Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, dispuesta a enfrentarse a sus miedos y dar el paso definitivo con Andrés

Capítulo 625 de Sueños de libertad; 13 de agosto: Pablo aconseja a Mabel luchar por sus sueños y… ¡por Salva!

Capítulo 625 de Sueños de libertad; 13 de agosto: Pablo aconseja a Mabel luchar por sus sueños y… ¡por Salva!

Tasio no aguanta más la presión y confiesa a Paula su secreto más oscuro: “Antoine Brossard murió por mi culpa”

Tasio no aguanta más la presión y confiesa a Paula su secreto más oscuro: “Antoine Brossard murió por mi culpa”

Gabriel desata la ira de Beatriz tras cancelar su cita para ir a la función de Julia: “No soy el segundo plato”
Capítulo 625

Gabriel desata la ira de Beatriz tras cancelar su cita para ir a la función de Julia: “No soy el segundo plato”

Claudia fantasea con besar a Miguel durante su visita, ¿se atreverá confesárselo?
Capítulo 625

Claudia fantasea con besar a Miguel durante su visita, ¿se atreverá confesárselo?

Marta y Fina ponen fin a su crisis por la herencia de Pelayo: “Ese canalla intentó separarnos y estamos juntas a pesar de todo”
Capítulo 625

Marta y Fina ponen fin a su crisis por la herencia de Pelayo: “Ese canalla intentó separarnos y estamos juntas a pesar de todo”

La hija de Damián propone a Fina destinar el dinero a una asociación que ayude a gente sin recursos.

Orhan y Ferit en Una nueva vida
CAPÍTULO 98

Ferit rompe el muro con Orhan: padre e hijo hacen las paces tras su peor enfrentamiento

Después de una de las discusiones más duras entre padre e hijo, Ferit y Orhan consiguen abrir su corazón. Ambos reconocen los errores del pasado y terminan protagonizando la reconciliación más esperada.

Álex llega con un misterio a Padre no hay más que uno, la serie

Álex llega con un misterio a Padre no hay más que uno, la serie: ¿Quién sabe de qué se trata?

¿Qué esconde una sala de autopsias? Eva Fernández nos muestra un espacio clave para Ágata y Lola

¿Qué esconde una sala de autopsias? Eva Fernández nos muestra un espacio clave para Ágata y Lola

Alya le canta las cuarenta a Sadakat para defender a Cihan: "Ojalá fueras una madre ejemplar"

Alya le canta las cuarenta a Sadakat para defender a Cihan: "Ojalá fueras una madre ejemplar"

Publicidad