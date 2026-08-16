¡Ferit evita la tragedia! Llega con la policía para salvar a Abidin

Mientras Seyran esperaba su llegada en el juzgado, Ferit ha corrido junto a la policía hasta el lugar donde Karam tenía acorralado a Abidin. Cuando todo parecía perdido, Ferit ha aparecido justo a tiempo acompañado de los agentes, que han conseguido reducir a Karam antes de que apretara el gatillo.

Con el peligro ya controlado, Karam ha terminado detenido mientras Abidin, emocionado, no ha podido evitar agradecerle a Ferit que hubiera llegado para salvarle la vida. Sin embargo, tras el momento de tensión, Ferit ha caído en la cuenta de lo que acababa de hacer. Había dejado plantada a Seyran el mismo día de su boda.

Entre bromas, el joven no ha podido evitar reconocer el desastre que acababa de provocar: "Ni lo preguntes... Seyran me va a matar. La dejé esperando y ya se ha pasado la hora". Ahora, el joven Korhan va a tener que ganarse más que nunca el perdón de Seyran con una gran sorpresa para hacerle olvidar este gran disgusto.

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