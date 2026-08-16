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Mejores momentos | Capítulo 6

Lola felicita el trabajo en equipo: Noa y Ágata avanzan juntas en la investigación del caso

Las dos jóvenes se encuentran cada vez más a gusto trabajando juntas y reciben la felicitación de la inspectora Castro.

Lola felicita el trabajo en equipo: Noa y Ágata avanzan juntas en la investigación del caso

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Patri Bea
Patri Bea
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Nadie sabe quién es la chica que ha aparecido sin vida en la playa y Lola y su equipo se han puesto a investigar para conseguir identificarla y para dar con el paradero del bebé que supuestamente acaba de parir.

Mientras Lola y Nico inspeccionan la playa, Ágata y Noa llaman a la inspectora para informarle de que han avanzado con la investigación. La recién llegada al equipo ha identificado uno de los tatuajes de la joven: “Algunas redes de trata lo usan para marcar a sus mujeres”.

Noa y Ágata consiguen dar con el nombre de la joven que ha aparecido sin vida en la playa y han localizado a una chica que podría darles más información sobre el caso. “Muy buen trabajo a las dos”, les dice Lola, sorprendida. ¡Parece que Ágata está cada vez más integrada en el equipo!

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Antena 3 » Series » Agata y Lola

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