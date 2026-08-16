Un vestido de novia y toda la familia esperándola: la locura de Ferit para salvar su boda con Seyran

Seyran ha regresado a la mansión hundida. Después de esperar durante horas en el juzgado a que Ferit apareciera para casarse con ella, la joven pensaba que todos sus planes se habían venido abajo una vez más.

Acompañada por Gülgün y por su madre, Esme, ha entrado en casa sin imaginar que absolutamente toda la familia estaba esperándola. Nada más cruzar la puerta, todos la han recibido con una enorme sonrisa mientras le pedían que siguiera caminando.

Entonces lo ha visto. El salón se había transformado en un altar con flores blancas, velas y, al fondo, Ferit esperándola vestido de novio junto al hombre que iba a casarlos. El heredero de los Korhan no estaba dispuesto a renunciar a ese momento tan importante por culpa del ataque de Karam contra Abidin.

El joven había decidido improvisar una nueva ceremonia para cumplir la promesa que le hizo a Seyran. Sabía que ambos necesitaban casarse cuanto antes para poder seguir adelante con uno de sus mayores sueños: comenzar el proceso de adopción del pequeño que desean formar parte de su familia.

Cuando Seyran todavía intentaba asimilar todo lo que estaba ocurriendo, Suna le ha dado un precioso vestido de novia especialmente para ella. Emocionada, Seyran no daba crédito a todo lo que Ferit había organizado en tan poco tiempo. Aunque él la había dejado esperando en el juzgado, en realidad nunca había renunciado a casarse con ella. Solo había aplazado unas horas el momento más importante de sus vidas para salvar a Abidin.

Ahora, con toda la familia reunida y el altar preparado, Ferit y Seyran vuelven a darse el ‘Sí, quiero’.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas