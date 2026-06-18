Tasio, en guerra con Damián por la venta de La Industrial para salvar la fábrica: “Hay hijos de primera y de segunda”

A Tasio no le gustó en absoluto la idea de vender La Industrial para conseguir el dinero necesario para mejorar la oferta de Floral por los terrenos de Toledo.

El joven ha intentado convencer a Damián de que se trata de una idea disparatada, pero este no ha dado su brazo a torcer.

Con la intención de encontrar apoyo, se ha refugiado en Marta y Andrés, pero la realidad ha sido muy diferente, porque ellos también apoyan la decisión de su padre: “Si la vendemos es para salvar nuestra empresa familiar”.

Tasio no ha dado crédito a las palabras de sus hermanos y ha protagonizado una discusión marcada por reproches e indirectas: “Padre está demostrando que para él hay hijos de primera y de segunda”.

Además, el joven les ha dejado claro que, aun vendiendo La Industrial, no conseguirán el dinero necesario para comprar los terrenos y que empezar de cero seria durísimo, teniendo a Floral y a Brossard como competencia.

En paralelo, Damián se ha desahogado con Digna y le ha confesado que lo que más le duele a Tasio es que sigue sintiéndose ajeno a la familia.

Sin embargo, la madre de los Merino le ha hecho entender que nunca pudo inculcar a Tasio los valores que sí inculcó de pequeños a Marta y Andrés.

Además, le he ha dejado claro que él también necesita que confíen en él y, sobre todo, que le quieran.

Damián tendrá que decidir si vender La Industrial y alejarse de Tasio o renunciar al negocio familiar para demostrarle que la quiere. ¿Cuál será su decisión?

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