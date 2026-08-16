“¿No os da vergüenza?”: Orhan monta un escándalo al creer que Ifakat y Cengiz son amantes

El padre de Ferit ha irrumpido fuera de sí al encontrarse a Ifakat y Cengiz juntos. Sin dejarles explicarse, les ha acusado de tener una relación a espaldas de toda la familia Korhan. "¡No tenéis vergüenza!", les ha gritado.

Sin embargo, la realidad ha resultado ser muy distinta. Ifakat le ha explicado que había citado a Cengiz para pedirle ayuda después de que Karam amenazara a Serpil. Al comprender que todo había sido un malentendido, Orhan ha cambiado de actitud y se ha centrado en el verdadero problema: el peligro que corre Abidin y la necesidad de avisar cuanto antes a Ferit antes de la boda.

Eso sí, durante unos segundos, Orhan ha dejado caer una idea que ha arrancado más de una sonrisa: Ifakat y el mejor amigo de Halis formarían una gran pareja, ¿será cuestión de tiempo?

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