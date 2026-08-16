Ferit tira de humor y ego tras la confesión de Serpil: "Soy irresistible"

Después de descubrir que Serpil se dejó manipular por Karam y acabó poniendo en peligro a la familia Korhan, Ferit ha querido hablar personalmente con ella para conocer toda la verdad.

Arrepentida, la joven le ha confesado que nunca imaginó hasta dónde sería capaz de llegar Karam y que solo descubrió sus verdaderas intenciones cuando ya era demasiado tarde. Llorando, le ha pedido perdón por todo el daño que ha provocado.

Durante la conversación, Serpil no ha podido seguir ocultándolo más y ha reconocido que siempre ha estado enamorada de él. Sin embargo, la confesión no ha sorprendido en absoluto a Ferit. Con una sonrisa, le ha quitado importancia con una de sus bromas: "Claro que lo sé. ¿Soy idiota? Es el encanto de Ferit Korhan... soy irresistible".

Pero, aunque ha preferido tomárselo con humor para no hacerle más daño, Ferit ha dejado claro con su actitud que su corazón es de Seyran. La joven siempre ha ocupado un lugar imposible de reemplazar y, precisamente por eso, ha tratado a Serpil con el cariño de quien aprecia a una amiga, pero nunca podría corresponder a sus sentimientos.

Lejos de juzgarla o humillarla, Ferit ha querido que Serpil entendiera que no le guarda rencor y que solo desea verla alejada de los problemas que casi terminan destruyendo su vida.

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