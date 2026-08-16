Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CAPÍTULO 99

Ferit tira de humor y ego tras la confesión de Serpil: "Soy irresistible"

Serpil ha reunido el valor para confesarle a Ferit que sigue enamorada de él. Lejos de reaccionar con enfado o incomodidad, el heredero de los Korhan ha respondido de una forma que nadie esperaba.

Ferit en Una nueva vida

Ferit tira de humor y ego tras la confesión de Serpil: "Soy irresistible"

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Después de descubrir que Serpil se dejó manipular por Karam y acabó poniendo en peligro a la familia Korhan, Ferit ha querido hablar personalmente con ella para conocer toda la verdad.

Arrepentida, la joven le ha confesado que nunca imaginó hasta dónde sería capaz de llegar Karam y que solo descubrió sus verdaderas intenciones cuando ya era demasiado tarde. Llorando, le ha pedido perdón por todo el daño que ha provocado.

Durante la conversación, Serpil no ha podido seguir ocultándolo más y ha reconocido que siempre ha estado enamorada de él. Sin embargo, la confesión no ha sorprendido en absoluto a Ferit. Con una sonrisa, le ha quitado importancia con una de sus bromas: "Claro que lo sé. ¿Soy idiota? Es el encanto de Ferit Korhan... soy irresistible".

Pero, aunque ha preferido tomárselo con humor para no hacerle más daño, Ferit ha dejado claro con su actitud que su corazón es de Seyran. La joven siempre ha ocupado un lugar imposible de reemplazar y, precisamente por eso, ha tratado a Serpil con el cariño de quien aprecia a una amiga, pero nunca podría corresponder a sus sentimientos.

Lejos de juzgarla o humillarla, Ferit ha querido que Serpil entendiera que no le guarda rencor y que solo desea verla alejada de los problemas que casi terminan destruyendo su vida.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Una nueva vida

Publicidad

Series

Ferit en Una nueva vida

Ferit tira de humor y ego tras la confesión de Serpil: "Soy irresistible"

Una nueva vida

“¿No os da vergüenza?”: Orhan monta un escándalo al creer que Ifakat y Cengiz son amantes

Andrés y Juanito en el capítulo 630 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Beatriz idea un astuto plan para acercar a Begoña y Andrés

Cagla Şimşek de En tierra lejana
TE LO CONTAMOS

Cagla Şimşek llega a En tierra lejana como Ipek: la joven que pondrá a prueba a Kaya y Zerrin

Elías deja sin palabras a Ágata al pedirle una cita: “Podemos quedar algún día”
Mejores momentos | Capítulo 6

Elías deja sin palabras a Ágata al pedirle una cita: “Podemos quedar algún día”

Lola felicita el trabajo en equipo: Noa y Ágata avanzan juntas en la investigación del caso
Mejores momentos | Capítulo 6

Lola felicita el trabajo en equipo: Noa y Ágata avanzan juntas en la investigación del caso

Las dos jóvenes se encuentran cada vez más a gusto trabajando juntas y reciben la felicitación de la inspectora Castro.

José Milán nos da las claves de la evolución de Tasio en ‘Sueños de libertad’: “No se arrepiente de lo que ha pasado con Paula”
Entrevista exclusiva

José Milán nos da las claves de la evolución de Tasio en Sueños de libertad: “No se arrepiente de lo que ha pasado con Paula”

El actor que se mete cada tarde en la piel del hijo pequeño de don Damián nos cuenta el cambio de su personaje en la serie más vista de la televisión.

Carlota Baró, ilusionada con interpretar a Renata en Las hijas de la criada: “Es una historia de conflictos de mujeres”

La ilusión de Carlota Baró por dar vida a Renata en Las hijas de la criada: “Es una historia de conflictos de mujeres”

Seyran en Una nueva vida

¿Dejará Ferit plantada a Seyran para salvar a Abidin?: esta noche, el ‘sí, quiero’ corre peligro

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Miguel y Claudia se besan por primera vez... ¿será real esta vez?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Miguel y Claudia se besan por primera vez... ¿será real esta vez?

Publicidad