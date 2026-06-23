La tensión estalla entre Damián y Tasio tras un fuerte enfrentamiento: “Te estás apartando como si no fueras un De la Reina”

Parece que la guerra entre Tasio y Damián no ha hecho más que comenzar.

El joven no le perdona a su padre que vaya a vender la Industrial y Damián no va a permitirle que vaya en contra de los intereses de la familia.

La discusión ha ido subiendo de tono hasta tal punto que han salido a la luz reproches y viejas heridas del pasado.

Tasio le ha reprochado a su padre que no le trata como al resto de sus hermanos y que nunca dejara de considerar a Jesús como un De la Reina pese a todos sus sabotajes.

Así, el joven deja salir años de resentimiento acumulado en una conversación especialmente dolorosa.

“Eres tú el que se está apartando de nosotros como si no fueras un De la Reina”, le dice Damián a Tasio que estalla contra él y se marcha de casa ya que no quiere estar al lado de una familia a la que no considera suya.

Tasio se siente humillado y más solo que nunca ahora que no tiene a su lado a su familia ni a su mujer junto a él.

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