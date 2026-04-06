Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz conoce a Pelayo y teme que pueda reconocerla

Los Salazar están pasando por su momento más crítico desde que llegaron a la colonia. Miguel y Mabel pedirán explicaciones a su padre tras traicionar a Nieves acostándose con Marisol. El patriarca quiere recomponer a la familia.

Tasio no tiene la conciencia tranquila y querrá los consejos de su nuevo amigo Salva: Carmen, ajena al beso y la complicidad de su marido con Paula, sigue luchando por las trabajadoras de la fábrica, pero no obtendrá buenas noticias.

Dentro de la familia De la reina, Beatriz se ha metido dentro de la nueva casa de Gabriel y Begoña como niñera y tratará de hacer todo lo posible para extorsionar y manipular al patriarca. A pesar del plan trazado, la cuidadora de Juanito buscará reconquistar a quien es todavía su marido.

Álvaro vuelve a las andadas en sus fechorías y tiene como objetivo estafar todo lo que pueda de la fábrica. Con su compinche tratará de dar los mayores palos posibles antes de desaparecer de la colonia, tal y como tenía acordado con su novia Beatriz.

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No te pierdas el próximo capítulo de Sueños de libertad.