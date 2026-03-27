Beatriz se convierte en la niñera de Juanito y da un paso más en su venganza contra Gabriel

Después del gran susto que Beatriz, Begoña y Juanito han tenido con el coche, la madre del bebé ha asumido que el bienestar de su hijo debe estar por encima de todo y se ha planteado dejar de ir a Pelahustán para vacunar a los niños más desfavorecidos.

Y es que, Begoña quiere cumplir la promesa que hizo cuando Juanito estaba muy enfermo, pero no puede llevárselo con él y tampoco tiene a nadie para dejárselo a cargo.

Beatriz se ha aprovechado de esta situación, que ella misma ha provocado, y se ha mostrado dispuesta a cuidar de Juanito: “Entiendo que no termine de fiarse de mí”.

Y, aunque Begoña ha dudado al principio, la joven ha accedido a la propuesta de Beatriz, e incluso le ha ofrecido un contrato de trabajo: “Las dos saldríamos ganando, tú tendrías tu ansiado contrato y yo podría ir a Pelahustán tranquila”.

En ese preciso momento, Gabriel ha entrado a la casa del matrimonio y su mujer le ha comunicado la noticia que menos le hubiera gustado recibir. Oficialmente, Beatriz se ha convertido en la niñera de Juanito y ha dado un paso más en su plan de venganza contra el empresario.