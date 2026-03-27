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Capítulo 528

Beatriz se convierte en la niñera de Juanito y da un paso más en su venganza contra Gabriel

La mujer del empresario ha conseguido su objetivo de entrar en la casa de Gabriel después de provocar un accidente de tráfico que ha puesto en peligro la vida del pequeño.

Beatriz se convierte en la niñera de Juanito

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María Sicilia Fernández
Publicado:

Después del gran susto que Beatriz, Begoña y Juanito han tenido con el coche, la madre del bebé ha asumido que el bienestar de su hijo debe estar por encima de todo y se ha planteado dejar de ir a Pelahustán para vacunar a los niños más desfavorecidos.

Y es que, Begoña quiere cumplir la promesa que hizo cuando Juanito estaba muy enfermo, pero no puede llevárselo con él y tampoco tiene a nadie para dejárselo a cargo.

Beatriz se ha aprovechado de esta situación, que ella misma ha provocado, y se ha mostrado dispuesta a cuidar de Juanito: “Entiendo que no termine de fiarse de mí”.

Y, aunque Begoña ha dudado al principio, la joven ha accedido a la propuesta de Beatriz, e incluso le ha ofrecido un contrato de trabajo: “Las dos saldríamos ganando, tú tendrías tu ansiado contrato y yo podría ir a Pelahustán tranquila”.

En ese preciso momento, Gabriel ha entrado a la casa del matrimonio y su mujer le ha comunicado la noticia que menos le hubiera gustado recibir. Oficialmente, Beatriz se ha convertido en la niñera de Juanito y ha dado un paso más en su plan de venganza contra el empresario.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

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