Alya da un paso atrás con Cihan y deja el camino libre a Mine: “No seré un obstáculo”

Mine ha entrado en la consulta con la intención de disculparse por lo ocurrido, diciendo que se siente avergonzada. Alya, manteniendo la compostura aunque por dentro esté rota, le ha recordado que no hace tanto que se sentaron juntas en su casa, cuando ella le confesó que se veía con un hombre casado sin revelar su nombre. "Podrías haberme explicado todo de golpe", le ha reprochado.

Intentando defenderse, Mine le ha explicado que ella le suplicó muchas veces a Cihan que le contara la verdad, pero siempre se negó. Según ella, Cihan siempre le decía que lo suyo no era un matrimonio, solo una obligación para salvar la vida del niño.

La parte más dolorosa ha sido cuando Alya le ha preguntado, de mujer a mujer, cómo pudo soportar ver a Cihan casarse con ella. Mine ha sido muy sincera: ha confesado que llegó a intentar suicidarse porque no soportaba perderlo, pero que Cihan la salvó y le prometió que su matrimonio con Alya era solo un teatro.

Al escuchar esto, Alya se ha derrumbado por dentro. Aunque siente algo muy genuino por él, ha decidido poner tierra de por medio. Ha mirado a Mine a los ojos y le ha dicho: "No seré un obstáculo entre Cihan y tú".

Alya ha terminado la conversación diciendo que ojalá hubiera sabido todo desde el principio para evitarse el mal trago, pero que ahora, simplemente, le da igual. La doctora ha intentado mostrarse fría y distante, pero todos sabemos que ese "me da igual" es mentira. Está intentando protegerse del dolor, pero, ¿podrá apartarse y dejar que Cihan sea de Mine cuando ella empieza a estar enamorada?