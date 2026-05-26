Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | Capítulo del 25 de mayo

Alya da un paso atrás con Cihan y deja el camino libre a Mine: “No seré un obstáculo”

Después de enterarse de toda la verdad sobre Cihan y Mine, la doctora ha tenido que aguantar una visita muy incómoda en su propia consulta. Lo que ha pasado ahí dentro va a cambiarlo todo.

Alya da un paso atrás con Cihan y deja el camino libre a Mine: “No seré un obstáculo”

Publicidad

Mine ha entrado en la consulta con la intención de disculparse por lo ocurrido, diciendo que se siente avergonzada. Alya, manteniendo la compostura aunque por dentro esté rota, le ha recordado que no hace tanto que se sentaron juntas en su casa, cuando ella le confesó que se veía con un hombre casado sin revelar su nombre. "Podrías haberme explicado todo de golpe", le ha reprochado.

Intentando defenderse, Mine le ha explicado que ella le suplicó muchas veces a Cihan que le contara la verdad, pero siempre se negó. Según ella, Cihan siempre le decía que lo suyo no era un matrimonio, solo una obligación para salvar la vida del niño.

La parte más dolorosa ha sido cuando Alya le ha preguntado, de mujer a mujer, cómo pudo soportar ver a Cihan casarse con ella. Mine ha sido muy sincera: ha confesado que llegó a intentar suicidarse porque no soportaba perderlo, pero que Cihan la salvó y le prometió que su matrimonio con Alya era solo un teatro.

Al escuchar esto, Alya se ha derrumbado por dentro. Aunque siente algo muy genuino por él, ha decidido poner tierra de por medio. Ha mirado a Mine a los ojos y le ha dicho: "No seré un obstáculo entre Cihan y tú".

Alya ha terminado la conversación diciendo que ojalá hubiera sabido todo desde el principio para evitarse el mal trago, pero que ahora, simplemente, le da igual. La doctora ha intentado mostrarse fría y distante, pero todos sabemos que ese "me da igual" es mentira. Está intentando protegerse del dolor, pero, ¿podrá apartarse y dejar que Cihan sea de Mine cuando ella empieza a estar enamorada?

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

Sadakat amenaza con matar a Zerrin y provoca un terremoto en los Albora

Esta noche, en En tierra lejana: Sadakat amenaza con matar a Zerrin y provoca un terremoto en los Albora

Alya da un paso atrás con Cihan y deja el camino libre a Mine: “No seré un obstáculo”

Alya da un paso atrás con Cihan y deja el camino libre a Mine: “No seré un obstáculo”

¡Tragedia en el camino! Sahin dispara a Mahmut para salvar a Kaya y acaba detenido

¡Tragedia en el camino! Sahin dispara a Mahmut para salvar a Kaya y acaba detenido

“¡No te metas en mi vida!”: Alya pierde la paciencia con los celos de Cihan
En tierra lejana | Capítulo del 25 de mayo

“¡No te metas en mi vida!”: Alya pierde la paciencia con los celos de Cihan

La promesa eterna de Kaya a Zerrin: "Compré este anillo el día que me enamoré de ti"
En tierra lejana | Capítulo del 25 de mayo

La promesa eterna de Kaya a Zerrin: "Compré este anillo el día que me enamoré de ti"

“¿Y tú también lo sabías?”: Alya encara a Sadakat tras la mentira de Cihan
En tierra lejana | Capítulo del 25 de mayo

“¿Y tú también lo sabías?”: Alya encara a Sadakat tras la mentira de Cihan

Lo que prometía ser una noche de celebración en este nuevo capítulo de En tierra lejana se ha convertido en una pesadilla para Alya. Tras pillar a su marido con Mine, la doctora ha regresado a casa con el corazón roto, pero lejos de encontrar paz, se ha topado con una Sadakat implacable que ya conocía la verdad.

“¿Cómo has podido engañarme?”: Alya se enfrenta a Cihan por su relación con Mine
En tierra lejana | Capítulo del 25 de mayo

“¿Cómo has podido engañarme?”: Alya se enfrenta a Cihan por su relación con Mine

La confianza de Alya se ha roto en mil pedazos. Cihan ha intentado justificar el secreto sobre su largo pasado con Mine, pero para la doctora, el hecho de que se lo haya ocultado es una traición que no está dispuesta a perdonar tan fácilmente.

Eduardo, en shock ante la llegada de un fantasma de su pasado

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Eduardo, en shock tras la llegada de un fantasma de su pasado

Fina teme haber recaído en su enfermedad

Capítulo 567 de Sueños de libertad; 25 de mayo: Fina teme haber recaído en su enfermedad

Beatriz sorprende a Álvaro con una jugosa propuesta

Beatriz sorprende a Álvaro con una jugosa propuesta para hacerse rico y marcharse de Toledo...¡robar las joyas de Begoña!

Publicidad