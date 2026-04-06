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Capítulo 533

Paula y Tasio caen de nuevo en la tentación y vuelven a besarse: “Estoy sintiendo algo muy fuerte por ti”

El hijo de Damián le ha confesado a la joven que siente algo muy fuerte por ella.

Paula y Tasio caen de nuevo en la tentación y vuelven a besarse: “Estoy sintiendo algo muy fuerte por ti”

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María Sicilia Fernández
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Después del incidente con Carmen, en el que casi descubre el detalle que Tasio le había regalado a Paula, la asienta le ha dejado claro que no pueden verlos juntos y que debe tener más cuidado.

El hijo de Damián se ha disculpado y le ha confesado que está sintiendo algo muy fuerte por ella: “Sé que soy un hombre casado, pero me está costando controlarme”.

Ante estas palabras, la joven ha amenazado con dejar el trabajo y Tasio le ha rogado que no lo haga: “Si te vas me matas, no te quiero perder y tampoco quiero perder a mi mujer”.

Los jóvenes han ido acortando distancias hasta que han terminado fundiéndose en un beso que ha terminado con unas duras palabras de Paula: “Ojalá pudiera odiarte y apartarte de mí”.

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