Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 518

Gabriel, contra las cuerdas por culpa de Beatriz: “Quiero un pago de 25.000 pesetas para mañana”

La mujer le ha pedido al empresario que venda sus acciones de la perfumera para conseguir el dinero, pero él le ha pedido tiempo.

Gabriel, contra las cuerdas por culpa de Beatriz: “Quiero un pago de 25.000 pesetas para mañana”
  • [[LINK:INTERNO|||Article|||69b00141a9d408000703c372|||Álvaro se presenta al puesto de transportista en la fábrica y… ¡coincide con Gabriel!]]

Publicidad

Marta García
Publicado:

Beatriz ha vuelto a chantajear a quien aún es su marido legalmente. O le da un pago de 25.000 pesetas para mañana o… ¡ella puede hacer que Gabriel entre en la cárcel!

El director de la fábrica le ha pedido tiempo. Y además la ha amenazado diciéndole que se aleje de Begoña y su hijo.

Pero, Beatriz no es esa clase de mujer que se achanta fácilmente y ya ha movido ficha en esta nueva partida.

Y así sin más se ha ido advirtiéndole de lo que podría pasar si El De la Reina no cumpliese con sus exigencias. ¿Conseguirá Gabriel esa cantidad desorbitada de dinero en 24 horas?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Gabriel, contra las cuerdas por culpa de Beatriz: “Quiero un pago de 25.000 pesetas para mañana”

Gabriel, contra las cuerdas por culpa de Beatriz: “Quiero un pago de 25.000 pesetas para mañana”

Luz recibe una llamada demoledora sobre su padre: “Está en fase terminal”

Luz recibe una llamada demoledora sobre su padre: “Está en fase terminal”

Eduardo interrumpe un precioso momento entre Begoña y AndrEduardo interrumpe un precioso momento entre Begoña y Andrés: “Eres una persona muy especial en mi vida”

Eduardo interrumpe un precioso momento entre Begoña y Andrés: “Eres una persona muy especial en mi vida”

La sombra de Ferit desata la ira del marido de Seyran este domingo en Una nueva vida
Avance

¡Sinan fuera de control!: La sombra de Ferit desata la ira del marido de Seyran este domingo en Una nueva vida

Ginés García Millán
En atresplayer

Estas son las razones para no perderse el estreno de Entre tierras: “La gente se va a sorprender mucho”

“Ve sacando las joyas para la boda”: Demir anuncia que Alya destruirá a los Albora desde dentro
En tierra lejana | 10 de marzo

“Ve sacando las joyas para la boda”: Demir anuncia que Alya destruirá a los Albora desde dentro

A pesar del dolor por perder a su hijo, la matriarca de los Albora ha puesto en su sitio a Demir.

06_prueba
Mejores momentos | Capítulo 5

César miente a Amanda: quema la fotografía que le relaciona con la muerte de Jaime

Después de asegurarle a Amanda que no conocía a ningún Iker, el abogado encuentra en una caja una fotografía que lo contradice.

05_Gabriel Ochoa

“Me duele que confíes más en tu exmarido que en mí”: el reproche de Gabriel a Amanda

04_mujermisteriosa

“Repitió un nombre varias veces: Iker”: la nueva pista que cambia el caso

03_sara estalla

“Esa tarada te está volviendo a utilizar”: el enfrentamiento entre Sara y César

Publicidad