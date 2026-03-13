Capítulo 518
Gabriel, contra las cuerdas por culpa de Beatriz: “Quiero un pago de 25.000 pesetas para mañana”
La mujer le ha pedido al empresario que venda sus acciones de la perfumera para conseguir el dinero, pero él le ha pedido tiempo.
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Beatriz ha vuelto a chantajear a quien aún es su marido legalmente. O le da un pago de 25.000 pesetas para mañana o… ¡ella puede hacer que Gabriel entre en la cárcel!
El director de la fábrica le ha pedido tiempo. Y además la ha amenazado diciéndole que se aleje de Begoña y su hijo.
Pero, Beatriz no es esa clase de mujer que se achanta fácilmente y ya ha movido ficha en esta nueva partida.
Y así sin más se ha ido advirtiéndole de lo que podría pasar si El De la Reina no cumpliese con sus exigencias. ¿Conseguirá Gabriel esa cantidad desorbitada de dinero en 24 horas?
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