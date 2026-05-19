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Gabriel Ignacio es Antoine Brossard, el dueño de la fábrica que llega a Sueños de libertad para revolucionarlo todo

El actor se incorpora a la serie más vista de la televisión para dar vida a Antoine Brossard, un personaje que pondrá en jaque el liderazgo de la familia De la Reina.

Gabriel Ignacio es Antoine Brossard, el dueño de la fábrica

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Después de semanas marcadas por la crisis provocada por el robo de los camiones y la creciente tensión entre los accionistas, Antoine Brossard el hombre que ahora es el dueño de Perfumerías Brossard De la Reina se presenta en Toledo para poner orden y tomar una drástica decisión que marcará el rumbo de la fábrica.

Antoine Brossard es un hombre de mundo, refinado y poseedor de un olfato privilegiado tanto para las esencias como para los negocios.

Llega desde Francia, dispuesto a plantar cara directamente los De la Reina. Es el director y líder de la corporación francesa que absorbió parte de Perfumerías De la Reina. Posee el poder absoluto para tomar las decisiones ejecutivas más importantes de la empresa que crearon Damián y Gervasio.

A diferencia de la gestión tradicional de la colonia, Brossard representa la modernidad, la exclusividad y la innovación en el sector de la alta cosmética.

El nombre de Antoine Brossard siempre había estado muy presente en Sueños de libertad, pero nunca había aparecido físicamente. Por lo que, sin duda, la irrupción del francés marcará un antes y un después al futuro de la empresa con una noticia que lo cambiará todo para siempre.

Así es Gabriel Ignacio, el actor que da vida a Antoine Brossard

Nacido en Berck-sur-mer (Francia) y de nacionalidad bilingüe franco-española, Gabriel Ignacio es un consolidado actor con una dilatada trayectoria internacional en cine, teatro y televisión.

Formado en prestigiosos estudios como el de Juan Carlos Corazza y el Laboratorio William Layton. El público televisivo lo recordará por sus trabajos en series de gran éxito como .

Su perfecto dominio del francés y su imponente presencia escénica lo convierten en el actor ideal para encarnar el misterio y la distinción de Antoine Brossard.

¡Conócelo, cada tarde, en Sueños de libertad! De lunes a viernes, a las 15:45h en Antena 3.

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