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Capítulo 635 de Sueños de libertad; 27 de agosto: Tasio da la cara por Paula ante Claudia

El hijo de Damián no consiente que la encargada acuse a su novia de ladrona.

Capítulo 635 de Sueños de libertad; 27 de agosto: Tasio da la cara por Paula ante Claudia

Capítulo 635 de Sueños de libertad; 27 de agosto: Tasio da la cara por Paula ante Claudia

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En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

Miguel se ha mostrado muy preocupado por los riesgos de la operación de su padre y se ha desahogado con Claudia, que ha tratado de ayudarlo, ¡pero el doctor Salazar ha rechazado sus consejos!

Por otro lado, Andrés se ha preocupado por Begoña tras presenciar una pelea con Gabriel. La enfermera le ha confesado que es incapaz de soportar a su marido y que la situación le supera. ¿Dará la cara por ella el hijo de Damián?

Marta se ha mostrado decidida a impedir que los perfumes De la Reina no se vean opacados por los productos Brossard. La hija de Damián le ha sugerido a las encargadas de la tienda que intenten vender los productos De la Reina a toda costa, ¡y ocultar los productos franceses!

Mientras, Mabel ha tenido una emotiva conversación con su padre sobre lo mucho que lo quiere. ¡La joven teme perder a su padre, así se lo ha confesado!

En otro orden de cosas, Tasio ha defendido a Paula de las acusaciones de Claudia de robar productos de la tienda, pero la encargada no ha dado su brazo a torcer y ha dejado claro que no se fía de ella. ¿Estará la encargada en lo cierto?

Finalmente, Marta ha vuelto a plantar cara a Bianca, pero las provocaciones de la argentina han hecho que la hija de Damián explote y la eche de la casa de los De la Reina, ¡conteniendo su enfado para no montar un espectáculo!

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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