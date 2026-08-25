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Capítulo 633 de Sueños de libertad; 25 de agosto: Damián teme por el futuro de los perfumes De la Reina

El fundador de la perfume no sabe cómo hacer frente a Gabriel ante sus continuas malas pasadas.

Capítulo 633 de Sueños de libertad; 25 de agosto: Damián teme por el futuro de los perfumes De la Reina

Capítulo 633 de Sueños de libertad; 25 de agosto: Damián teme por el futuro de los perfumes De la Reina

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En el capítulo hoy en Sueños de libertad…

Después de perder el conocimiento, Pablo ha sido ingresado en el hospital a la espera del diagnóstico de su estado de salud. Lo que creía que era una hernia parece ser algo más serio: su dolor no ha mejorado.

Miguel, ante las quejas de su padre, ha tenido que avisar a las enfermeras para adelantar los calmantes.

Mientras, Gabriel ha conseguido convencer a Hugo Brossard de producir sus productos en España y así evitar los problemas con las huelgas de camioneros.

Damian se ha mostrado muy preocupado por este nuevo cambio y por el futuro de sus perfumes, ya que la propuesta del director implica que los productos De la Reina dejen de producirse como antes.

En otro orden de cosas, la relación de Tasio y Paula parece estar mejor que nunca, tanto que… ¡el hijo de Damian le ha dado una copia de la llave de su habitación a la joven!

Finalmente, Marta ha confrontado a Bianca tras enterarse de que ella fue la que le dio la idea de la fundación a doña Clara a sabiendas de la repercusión que tendría en su relación con Fina. ¿Se lo confesará a su pareja?

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