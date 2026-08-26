Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Descúbrelo!

¿Amor o venganza?: Begoña y Andrés se acercan la próxima semana en Sueños de libertad

Begoña y Andrés tienen un emotivo acercamiento bajo la mirada de Beatriz, que planea su venganza.

“Siempre has sido alguien muy especial”: la próxima semana, Begoña y Andrés se acercan en Sueños de libertad, ¿amor o venganza?

“Siempre has sido alguien muy especial”: la próxima semana, Begoña y Andrés se acercan en Sueños de libertad, ¿amor o venganza?

Publicidad

antena3.com
Publicado:

¡La próxima semana se vienen curvas en Sueños de libertad!

Tras vivir una historia de amor tan imposible como inolvidable, Begoña y Andrés estarán más cerca que nunca.

Mientras que el hijo de Damián ha rehecho su vida con Valentina, Begoña vive atrapada en un matrimonio infeliz, bajo la autoridad de Gabriel.

Andrés rompe el corazón de Begoña al confesar que ha pasado página: “Estoy enamorado”

Andrés rompe el corazón de Begoña al confesar que ha pasado página: “Estoy enamorado”

La enfermera se derrumbará ante está dura realidad y buscará consuelo en los brazos de Andrés, que no dudará en apoyarla. ¡#Began volverá a protagonizar uno de los momentos más emotivos de la serie más vista de la televisión!

Sin embargo, los jóvenes no se percatarán de que... ¡Beatriz inmortalizará este momento con una fotografía que lo cambiará todo!

¿Terminará convirtiéndose en una venganza lo que estaba destinado a ser una historia de amor? ¿Llegarán estás fotos a Gabriel?

Descúbrelo la próxima semana en Sueños de libertad. Y, si no puedes esperar más,¡adelántate a su emisión con atresplayer!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

“Siempre has sido alguien muy especial”: la próxima semana, Begoña y Andrés se acercan en Sueños de libertad, ¿amor o venganza?

¿Amor o venganza?: Begoña y Andrés se acercan la próxima semana en Sueños de libertad

La tragedia que deja a Mine y a su bebé al borde de la muerte: ¿sobrevivirán?

La tragedia que deja a Mine y a su bebé al borde de la muerte: ¿sobrevivirán?

¡Tensión máxima! Sadakat destroza la casa de Mine y evita que le confiese a Ecmel la verdad sobre Boran

¡Tensión máxima! Sadakat destroza la casa de Mine y evita que le confiese a Ecmel la verdad sobre Boran

“Ya no me da miedo quererte”: El beso de Alya que libera a Cihan de sus fantasmas
En tierra lejana | 25 de agosto

“Ya no me da miedo quererte”: el beso de Alya que libera a Cihan de sus fantasmas

Alya y Cihan frenan su noche de amor por respeto a Boran: “Ojalá tocarte no fuera tan difícil”
En tierra lejana | 25 de agosto

Alya y Cihan frenan su noche de amor por respeto a Boran: “Ojalá tocarte no fuera tan difícil”

Ecmel rechaza el cariño de Fidan nada más salir de prisión: “Ya veo que me echabas de menos”
En tierra lejana | 25 de agosto

Ecmel rechaza el cariño de Fidan nada más salir de prisión: “Ya veo que me echabas de menos”

El matrimonio no está atravesando su mejor momento, a pesar de que Ecmel acaba de salir de prisión.

Sahin sorprende a Nare en su noche de boda: “Hacía mucho que tenía planeado esto”
En tierra lejana | 25 de agosto

Sahin sorprende a Nare en su noche de boda: “Hacía mucho que tenía planeado esto”

Los primos han celebrado su noche de boda por todo lo alto en la habitación de un hotel que Sahin llevaba tiempo preparando.

Alya deja de llamar Deniz a su hijo y empieza a llamarle Cihan: el romántico guiño a su historia con Cihan

Alya deja de llamar Deniz a su hijo y empieza a llamarle Cihan: el romántico guiño a su historia con Cihan

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz anima a Begoña a luchar por Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz anima a Begoña a luchar por Andrés

Capítulo 633 de Sueños de libertad; 25 de agosto: Damián teme por el futuro de los perfumes De la Reina

Capítulo 633 de Sueños de libertad; 25 de agosto: Damián teme por el futuro de los perfumes De la Reina

Publicidad