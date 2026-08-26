¿Amor o venganza?: Begoña y Andrés se acercan la próxima semana en Sueños de libertad

¡La próxima semana se vienen curvas en Sueños de libertad!

Tras vivir una historia de amor tan imposible como inolvidable, Begoña y Andrés estarán más cerca que nunca.

Mientras que el hijo de Damián ha rehecho su vida con Valentina, Begoña vive atrapada en un matrimonio infeliz, bajo la autoridad de Gabriel.

La enfermera se derrumbará ante está dura realidad y buscará consuelo en los brazos de Andrés, que no dudará en apoyarla. ¡#Began volverá a protagonizar uno de los momentos más emotivos de la serie más vista de la televisión!

Sin embargo, los jóvenes no se percatarán de que... ¡Beatriz inmortalizará este momento con una fotografía que lo cambiará todo!

¿Terminará convirtiéndose en una venganza lo que estaba destinado a ser una historia de amor? ¿Llegarán estás fotos a Gabriel?

Descúbrelo la próxima semana en Sueños de libertad. Y, si no puedes esperar más,¡adelántate a su emisión con atresplayer!

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