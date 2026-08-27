Seyran se gradúa por todo lo alto y corona su día más especial con un discurso de amor a Ferit

Seyran ha cumplido uno de sus mayores sueños al terminar sus estudios en la Facultad de Bellas Artes. Durante la fiesta familiar, ha tomado la palabra para dar las gracias: “Si me he graduado hoy, os lo debo a todos vosotros. Nunca lo habría logrado sola”, ha dicho.

Seyran se ha emocionado al hablar de su familia y de todo lo que ha vivido para conseguir su diploma. “Me alegro de teneros. Muchas gracias”, ha reconocido. Pero había alguien a quien Seyran quería dedicar un agradecimiento especial: Ferit.

La joven no ha olvidado que su marido estuvo a su lado: “Mi mayor agradecimiento es para mi esposo. Siempre estuviste a mi lado en este largo proceso. Nunca me soltaste la mano”.

Tras sus palabras, la joven ha pedido un fuerte aplauso para él y, rodeada de todos los niños de la casa, ha soplado las velas, poniendo el broche perfecto a su día más especial.

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