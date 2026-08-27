Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Resuelto el misterio de los robos de la tienda, ¿será Paula la culpable?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Beatriz volverá a tener una cita con Gabriel, pero antes pasará por la tienda y… ¡descubrirá que los productos de Brossard están escondidos de la clientela!

La niñera no dudará en contárselo al director de la fábrica, que se quedará sin palabras, ¿se enfrentará a Marta? ¿y a las dependientas?

Además, Beatriz manipulará a Andrés para que llame a Begoña y vuelvan a quedar. ¿Aceptará el joven De la Reina? ¿Qué tramará la joven ahora?

En otro orden de cosas, la situación en la tienda será insostenible: Claudia volverá a acusar a Paula de ser la responsable de la desaparición de productos.

Además, descubrirán quién está detrás del robo de los productos de la tienda. ¿Será Paula la culpable?

Mientras tanto, Marta organizará una romántica cita para aliviar su situación con Fina. Las jóvenes recrearán su famosa receta de bollos suizos, pero las tensiones no tardarán en aparecer. ¿Estarán más lejos de poner fin a esta crisis?

Finalmente, Pablo, tras sufrir una reacción alérgica a la morfina, seguirá debatiéndose entre la vida y la muerte. Miguel tratará de reanimarle hasta que lleguen los doctores. ¿Logrará salvar su vida?

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