Capítulo 635
Marta contrataca a Gabriel con una inesperada jugada: ¡los productos franceses, fuera de la vista de las clientas!
La hija de Damián está dispuesta a impedir que el director se salga con la suya y ha decidido pedir ayuda a las chicas de la tienda.
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Mientras Claudia y Valentina colocaban los nuevos productos, Marta ha irrumpido en la tienda para proponerles una idea. La hija de Damián les ha pedido a las dependientas que sean más efusivas a la hora de vender los productos Der la Reina.
Marta les ha explicado a las dependientas que sla fábrica empezará a producir los productos franceses a costa de reducir los De la Reina, ¡y no está dispuesto a ello!
Por eso, además, la joven ha pedido a Valentina y Claudia que escondan los productos franceses de la vista de las clientas, ¡incluso los colocarán en las estanterías más altas!
Aunque las dependientas han asegurado a Marta que cumplirán con sus órdenes, la hija de Damián le ha pedido un favor más a Claudia: ¡los nuevos cambios deberán implementarse en todas las perfumerías! ¿Surtirá efecto su nuevo plan o se dará cuenta Gabriel?
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