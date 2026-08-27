“Nunca cambiará el amor que siento por ti”: Begoña se declara a Andrés en una carta que acaba rompiendo

Después de unos días sin sacar a Andrés de sus pensamientos, Begoña ha querido plasmar sus sentimientos en una carta para el joven al que pertenece su corazón.

En la carta, la enfermera ha recordado la historia de amor que vivió con él, desde la primera vez que se vieron, hasta las dificultades que llevaron a separarse.

La mujer de Gabriel se ha abierto en canal y le ha declarado el amor que aún siente por él. Además, se ha atrevido a preguntarle por los sentimientos que sigue albergando él.

Finalmente, Begoña, llena de dudas, ha decidido romper la carta y guardar esos sentimientos para ella. En ese momento, Beatriz ha entrado en la habitación y la enfermera se ha apresurado a tirar a la basura la carta. ¿Lo descubrirá la niñera?

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