Vuelven dos viejos enemigos: Saffet y Tarik amenazan con destruir a los Korhan a las puertas del gran final

La tranquilidad dura poco en Una nueva vida. El peligro acecha de nuevo a los Korhan y las cosas se complican por momentos a las puertas de un final que promete emociones fuertes.

Seyran y Suna revisan las imágenes de las cámaras de seguridad de la calle y descubren algo que las pone en alerta: Saffet, el exmarido de Suna, ha estado merodeando por la zona. Las alarmas saltan al instante.

Sin pensárselo dos veces, Ferit va directo a por Tarik para exigirle explicaciones: “¿Dónde están las niñas?”, le grita mientras pierde el control y se le echa encima a golpes. Tarik intenta defenderse y asegura que él no tiene nada que ver, pero a Ferit no le sirve de nada su palabra: sabe de sobra que traman algo gordo y que el tiempo corre en su contra.

Por si fuera poco, Safet siembra el caos en una visita sorpresa a la mansión: “Ferit secuestró a mi hermano. Lo va a matar”. ¿Llegarán a tiempo para rescatar a las niñas? ¿Qué traman realmente Saffet y Tarik?

Descubre todo lo que pasa este domingo en Una nueva vida, a las 22:00 horas en Antena 3. Ya disponible en atresplayer.

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