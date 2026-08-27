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Capítulo 635

Pablo, al borde de la muerte tras sufrir una reacción a la morfina, ¿lograrán salvar su vida?

El asesor financiero ha entrado en parada cardiorrespiratoria y Miguel ha tratado de reanimarle.

Pablo, al borde de la muerte tras sufrir una reacción a la morfina, ¿lograrán salvar su vida?

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¡Los Salazar están viviendo el peor momento sus vidas! Tras descubrir que Pablo tiene un tumor, se ha planteado la posibilidad de operarlo para descubrir si es benigno o maligno.

No obstante, Miguel es consciente de los graves riesgos que esto entraña y sus dudas han asustado a Pablo. A la espera de tomar esta decisión, el asesor financiero ha comenzado a sentir un dolor insoportable que ha requerido de morfina.

De forma repentina, Pablo ha comenzado a encontrarse mal: “No puedo respirar”, ha alertado a su familia, que rápidamente ha llamado al doctor mientras Miguel ha tratado de reanimarle. ¿Sobrevivirá el Salazar?

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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