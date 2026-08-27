Pablo, al borde de la muerte tras sufrir una reacción a la morfina, ¿lograrán salvar su vida?

¡Los Salazar están viviendo el peor momento sus vidas! Tras descubrir que Pablo tiene un tumor, se ha planteado la posibilidad de operarlo para descubrir si es benigno o maligno.

No obstante, Miguel es consciente de los graves riesgos que esto entraña y sus dudas han asustado a Pablo. A la espera de tomar esta decisión, el asesor financiero ha comenzado a sentir un dolor insoportable que ha requerido de morfina.

De forma repentina, Pablo ha comenzado a encontrarse mal: “No puedo respirar”, ha alertado a su familia, que rápidamente ha llamado al doctor mientras Miguel ha tratado de reanimarle. ¿Sobrevivirá el Salazar?

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