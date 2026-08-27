El nuevo Orhan conquista a Gülgün: así demuestra que quiere recuperarla

Orhan ha ido a buscar a Gülgün para llevarla a la mansión, pero ella se ha negado. Cansada y con ganas de volver a casa a descansar, le ha explicado que no había clientes en el restaurante y que prefería marcharse. Además, como ya sabía que Seyran y Ferit tenían una noticia importante que contar, le ha dicho que ya hablaría con ellos más tarde.

Pero Orhan no se ha rendido. Le ha insistido en que tenía que acompañarle y, al ver que Gülgün seguía en sus trece, ha tirado de broma: “Si no vienes, te llevaré a la fuerza”.

Gülgün ha seguido resistiéndose, pero él no ha dado su brazo a torcer: “Entonces te llevaré así”. Entre risas, ella ha terminado cediendo. Esta vez todo ha sido diferente. Tras la separación y todos los problemas que han tenido, Orhan ha conseguido recuperar a la mujer de su vida y se ha mostrado mucho más cariñoso y cercano.

El padre de Ferit no quiere volver a perderla y ha dejado claro que piensa hacer todo lo posible por quedarse a su lado. Después de tantas piedras en el camino, los dos se han dado una nueva oportunidad. Y este nuevo Orhan está dispuesto a demostrar que las cosas, esta vez sí, van a ser muy diferentes.

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